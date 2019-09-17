Скачать
Вторник, 17.09.2019
Свитолина без проблем пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу
Свитолина без проблем пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу
Боруссия Д 0:0 Барселона: онлайн-трансляция матча ЛЧ (1-й тайм)
Боруссия Д 0:0 Барселона: онлайн-трансляция матча ЛЧ (1-й тайм)
Уайлдер - Фьюри 2: контракты подписаны, однако есть проблема
Уайлдер - Фьюри 2: контракты подписаны, однако есть проблема
Зенит Ракицкого стартовал в Лиге чемпионов с ничьей (Видео)
Зенит Ракицкого стартовал в Лиге чемпионов с ничьей (Видео)

Заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов с Ман Сити

Заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов с Ман Сити
20:42 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Шахтера Луиш Каштру определился со списком футболистов, которые могут сыграть в мате ЛЧ против Ман Сити.

Шахтер прибыл в Харьков, где в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов примет Манчестер Сити.

На матч с чемпионом Англии отправились 20 футболистов, включая капитана Тайсона, который до этого получил травму.

 

Заявка Шахтера:

Голкиперы: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Манор Соломон, Марлос, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Тете, Маркос Антонио, Дентиньо.

Нападающий: Жуниор Мораес.

Матч Шахтер – Манчестер Сити состоится 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, Футбол, Тайсон, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тайсона Фьюри отстранили от бокса
02 "Я шел в никуда": Фьюри вспомнил свою победу над Кличко
03 Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
04 Клопп вероятнее всего покинет Ливерпуль: названа причина
05 Экс-тренер Динамо: Сейчас киевляне показывают футбол уровня Второй лиги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь