Заявка Шахтера на матч Лиги чемпионов с Ман Сити

Новости спорта:Наставник Шахтера Луиш Каштру определился со списком футболистов, которые могут сыграть в мате ЛЧ против Ман Сити.

Шахтер прибыл в Харьков, где в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов примет Манчестер Сити.

На матч с чемпионом Англии отправились 20 футболистов, включая капитана Тайсона, который до этого получил травму.

Луиш Каштру анонсировал список игроков, которые в заявке на матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»! Ваш идеальный состав?https://t.co/pzHnLytwXi pic.twitter.com/KFmdNX9t7V — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 17, 2019

Заявка Шахтера:

Голкиперы: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.

Защитники: Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь.

Полузащитники: Сергей Болбат, Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Манор Соломон, Марлос, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Тете, Маркос Антонио, Дентиньо.

Нападающий: Жуниор Мораес.

Матч Шахтер – Манчестер Сити состоится 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.