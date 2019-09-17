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Зенит Ракицкого стартовал в Лиге чемпионов с ничьей (Видео)

Зенит Ракицкого стартовал в Лиге чемпионов с ничьей (Видео)
21:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ФК Лион

Новости спорта:Лион и Зенит поделили очки в стартовом матче Лиги чемпионов 2019/20

В пригороде Лиона Десене завершился матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов Лион - Зенит. Игра окончилась со счетом 1:1. 

Зенит 1:1 Лион

Голы: Депай 50' (с пенальти) - Азмун 41'

Предупреждения: Коне 71' - Азмун 38', Ракицкий 61', Кузяев 70', Шатов 87'.

Зенит довольно неожиданно вышел вперед в концовке первого тайма. На 4-й минуте встречи Азмун здорово обыгрался с Дзюбой, вышел на ударную позицию в районе 11-метровой отметки и точно пробил в угол ворот Лопеша. Отыграться хозяева сумели лишь во втором тайме: Депай заработал пенальти и сам реализовал его.

Отметим, в составе Зенита полный матч сыграл украинский защитник Ярослав Ракицкий.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Депая:

Составы команд:

Лион: Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа, Коне, Денайер, Тиаго Мендес, Рен-Аделаид (Терье, 85), Тузар, Траоре (Корне, 77), Депай, Дембеле

Зенит: Лунев, Караваев (Шатов, 78), Осорио, Иванович, Жирков (Кузяев, 64), Дуглас Сантос, Барриос, Ракицкий, Азмун (Оздоев, 47), Дзюба, Дриусси

Напомним, Лион и Зенит выступают в ЛЧ в квартете G вместе с Бенфикой и РБ Лейпциг, которые начнут свой матч 1-го тура в 22:00 по киевскому времени.

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