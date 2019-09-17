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Интер спасся в домашнем матче Лиги чемпионов со Славией (Фото, Видео)

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Интер спасся в домашнем матче Лиги чемпионов со Славией (Фото, Видео)
22:05 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Интер не сумел обыграть Славию на старте Лиги чемпионов.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов миланский "Интер" принимал пражскую "Славию". Встреча состоялась на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась ничьей со счётом 1:1.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник пражской "Славии" Петер Олайинка, который отправил мяч в ворота "Интера" на 63-й минуте. В компенсированное время встречи счёт сравнял хавбек миланского клуба Николо Барелла.

Интер - Славия 1:1

Голы: Барелла, 90+2 – Олайинка, 63

Лучшие моменты 1-го тайма:

Интер: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д'Амброзио, Асамоа, Сенси, Брозович (Барелла, 71), Гальярдини, Кандрева (Лазаро, 49), Мартинес (Политано, 72), Лукаку

Славия: Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Станчу, Траоре (Зелены, 60), Гушбауэр, Олайинка (Провод, 85)

Предупреждения: Говорка, Асамоа, Мартинес, Политано, Соучек.

Пражская "Славия" набрала 1 очко и возглавила турнирную таблицу группы F. Миланский "Интер" (1) — на 2-м месте. Соперниками итальянской и чешской команд по группе F являются дортмундская "Боруссия" и "Барселона", которые проведут матч также сегодня, 17 сентября. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 (время киевское).

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