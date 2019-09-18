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"Они могут выиграть турнир": Клопп назвал своего фаворита этого сезона в ЛЧ

"Они могут выиграть турнир": Клопп назвал своего фаворита этого сезона в ЛЧ
09:46 Сегодня Телеграф football.ua https://twitter.com/

Новости спорта:Немецкий наставник Ливерпуля Юрген Клопп считает, что Наполи всерьез является фаворитом ЛЧ.

Ливерпуль начал защиту титула с поражения от Наполи в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер Ливерпуля на пресс-конференции объяснил из-за чего так произошло и что ожидает от нынешнего сезона ЛЧ.

"Очень обидно. Мы сыграли куда лучше, чем год назад. Матч был открытым, но у нас было много контратак, и мы в них не забили, что является проблемой. В концовке мы контролировали ход встречи, но затем пропустили с пенальти.

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Наполи может выиграть турнир. Если у тебя хороший план на игру и хорошие футболисты, то не надо быть лучшей командой в мире, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Надо просто уметь выдать хороший матч в нужный момент", — приводит слова Юргена Клоппа официальный сайт УЕФА.

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Наполи, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Юрген Клопп, Новости футбола.
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