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Степаненко - о первой зарплате, дедовщине и главной проблеме украинского футбола

Степаненко - о первой зарплате, дедовщине и главной проблеме украинского футбола
12:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко ответил на интересные вопросы журналистов.

Опорный полузащитник Шахтера Тарас Степанеко стал гостем ютуб-канала "ОТДУШИВДУШУ", где пообщался с журналистами на откровенные и интересные темы.

Тарас, назови топ-4 симулянта...

Жека Селезнев - он любит падать. Ну, он форвард, это нормально для него. Он в штрафной падает от каждого прикосновения. Криштиану Роналду - довелось с ним играть, он тоже, только дотронься и он сразу падает. Причем, он это делает так, что все судьи постоянно свистят. Стерлинг, конечно же. Все видели, какой нам пенальти поставили в игре с Манчестер Сити. И Саня Караваев - бежит, постоянно падает, орет - будто ему ногу оторвали (смеется).

Как зарабатывал свои первые деньги?

И грузчиком подрабатывали, и строителям помогали - как молодые ребята. Нам было по 13-14 лет. У моего друга папа ремонты делал, и он иногда нас брал с собой. Мы ему помогали, а он давал нам по 15 гривен - это были нормальные деньги.

Правда, что Фонсека хотел забрать тебя в Рому?

Я думаю, это слухи. Со мной никто не контактировал.Называли человек 5-6 из Шахтера в периодичностью в 2-3 дня. Возможно, ему нужно было усилить какие-то позиции в Роме и, может быть, о ком-то он и говорил, но я думаю, что в таких клубах не только тренер принимает решение о покупке футболистов.

Чем отличается менталитет наших футболистов от европейцев?

Мне агент рассказывал, с которым я сотрудничал, он говорит: "Приезжают наши ребята в другую страну и начинается: где рестораны, где море?, а приезжает, допустим, хорват: "Где база, где тренажерный зал, бассейн?" Вот в этом и главное отличие.

Какие суммы штрафов в Шахтере?

Самый маленький штраф - это минута опоздание, придется выложить 20 долларов, а самый большой, за прогул тренировки - 2000 долларов. Штрафуют за пропуск процедур, желтые, красные карточки, неправильное поведение (подзатыльник кому-то дал, судье "напихал") - это все штрафы. Больше всего попадались бразильцы, а я как бухгалтер - за деньги отвечаю.

Попадал на дедовщину в футболе?

Когда я пришел во вторую команду запорожского Металлурга мне было 16 лет, а в то время играли ребята и по 30. Только какое-то неправильное действия и тебе сразу "пихают", потому-то человек хочет премию. Бывало такое, что с утра пьяные "заваливали" в номера и заставляли отжиматься, приседать, кого за пивом гоняли. Раньше все через это проходили, а сейчас молодежь вообще никто не трогает.

Также Тарас Степаненко назвал лучших в составе киевского Динамо.

Напомним, сегодня, 18 сентября, Шахтер стартует в групповом этапе Лиги чемпионов. Горняки в Харькове примут Манчестер Сити.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Тарас Степаненко, Футбол, Новости футбола.
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