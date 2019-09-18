Александрия отменила вечернюю тренировку в Германии: названа причина

Новости спорта:Завтра команда Шарана сыграет в Лиге Европы против Вольфсбурга.

Александрия отменила вечернюю тренировку накануне завтрашнего матча с Вольфсбургом в Лиге Европы из-за задержки рейса.

Команда прилетела в Берлин с опозданием в полчаса, затем попала в очередь на паспортном контроле. До Вольфсбурга александрийцы добирались автобусом и прибыли в пункт назначения с задержкой в 2 часа.

Впрочем, сегодня одну тренировку на Фольксваген-Арене команда Владимира Шарана все же проведет.

Матч Лиги Европы между Вольфсбургом и Александрией состоится завтра, начало игры в 22:00.