Шахтер 0:1 Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Текстовая онлайн-трансляция матча первого тура Лиги чемпионов Шахтер - Ман Сити.

Пятый раз за последние три года донецкий Шахтер и Манчестер Сити встретятся в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Шахтер 0:1 Манчестер Сити

Голы: Марез, 25

25 - Гюндоган наносит отличный удар, после которого мяч рикошетом от штанги оказался в поле, где Рияд Марез был первым на подборе. Он нанес быстрый удар под перекладину, не оставив голкиперу шансов. Счет 0:1.

23 - Габриэл Жезус находит возможность для удара в штрафной площади и бьет, но один из защитников бросился под мяч и спас ворота.

17 - Гюндоган, после паса, который ему отдал Рахим Стерлинг, пробил не очень удачно из пределов штрафной.

15 - Уокер испытывает удачу выстрелом с дальней дистанции. Он пробил не очень точно, в метрах от штанги прошел мяч.

12 - Марлос здорово сыграл, выйдя на оперативный простор на линии штрафной, но его попытке удара не хватило точности, мяч пролетел намного дальше левой штанги.

10 - Марез аккуратный заброс в штрафную делает, но Отаменди не смог добраться до мяча. Мяч покинул пределы поля.

9 - Марлос действовал слишком грубо при попытке отнять мяч у соперника

4 - Слишком спокойно Сити контролирует мяч на первых минутах.

2 - Родри сделал хороший рывок и открылся под передачу со штрафного от Кевина Де Брюйне, но пробил головой с близкого расстояния намного дальше левой штанги.

1 - Шахтер начал матч с центра поля.

21:58 Команды вышли на поле, прозвучал гимн Лиги чемпионов и матч вот-вот начнется.

21:54 Команды уже готовы к выходу на поле. Невероятная атмосфера на ОСК "Металлист" в Харькове.

Начало матча в 22:00

Харьков, 18 сентября, 22:00, ОСК Металлист. Главный арбитр – Артур Диаш (Португалия);

Составы команд:

Шахтер: Пятов – Кривцов, Степаненко, Тайсон (К), Жуниор Мораэс, Марлос, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Исмаили, Болбат.

Ман Сити: Эдерсон – Уокер, Стерлинг, Гюндоган, Габриэл Жезус, Зинченко, Родри, де Брюйне, Фернандиньо (К), Махрез, Отаменди.

К сожалению, фаворит в этом матче отчетливо просматривается и в украинский коллектив, скорее всего, верят только самые преданные фанаты. Огромную роль в этом сыграли прошлогодние встречи команд, которые завершились разгромными победами "горожан" и в Харькове, и в Манчестере.

Тем не менее, несколько факторов играют на руку "горнякам", которые все же не собираются сдаваться еще до начала матча.

В рамках чемпионата Англии Манчестер Сити традиционно идет в группе лидеров, но не может быть доволен своим вторым местом. Дело в том, что отрыв Ливерпуля от "горожан" составляет уже пять баллов, а идущие ниже Челси, МЮ и Тоттенхэм имеют всего на два очка меньше, чем у Сити.

Главный провал начала сезона у команды Гвардиолы случился на прошедших выходных. Сити поехал в гости к Норвичу и вернулся оттуда ни с чем. "Канарейки" во главе с невероятным Теему Пукки отправили в ворота Эдерсона три гола, пропустив только два. Для Александра Зинченко этот матч стал знаковым – он впервые проиграл в рамках АПЛ.

"Мы собираемся уничтожить Шахтер", — такими громкими словами говорил после матча с Норвичем Родри, отметившийся голом в том поединке. "Горожане" совершенно точно намерены отыграться за это поражение как можно скорее, а первым на их пути оказался именно Шахтер.

В Харьков Гвардиола взял с собой 21 футболиста, среди которых нашлось место молодому Эрику Гарсии – 18-летнему центрбеку. Воспитанник Барсы летел "на всякий случай" и этот самый случай случился (тавтология, бывает) очень быстро. Джон Стоунз получил травму и не сможет помочь своей команде в ближайшие 4-5 недель, а в связи с травмой Ляпорта в основной команде остался только Николас Отаменди. Потому появление Гарсии весьма ожидаемо, хотя есть также вариант с использованием Фернандиньо на этой позиции.

Главная причина для беспокойства у фанатов и тренерского штаба "горняков" – травма капитана команды Тайсона. Бразилец получил по голове от Исмаили в матче чемпионата, травма казалась очень серьезной, но он все же быстро восстановился и начал тренироваться в общей группе. Сыграет ли против Сити? Тренерский штаб еще не решил, но в заявке команды он есть.

Касаемо других игроков, нет в предварительной заявке на матч защитника Давида Хочолавы. Также отсутствует Додо, а Даниил Сикан будет играть против молодежного состава "горожан".

Дебютный матч в футболке Шахтера в рамках Лиги чемпионов может провести Евгений Коноплянка. Свой последний матч в главном евротурнире на данный момент Коно сыграл как раз против Манчестер Сити. Тогда его Шальке на Этихаде пропустил сразу семь голов в рамках ответного матча 1/8 финала.

Интересные факты:

- команды встречаются третий год подряд;

- Шахтер в последних 9 еврокубковых матчах победил только раз;

- в последних четырех домашних матчах еврокубков Шахтер не выиграл ни разу;

- только шесть игроков (Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик и Дентиньо) нынешнего состава Шахтера играли вместе с Фернандиньо.

- Сити в Украине никогда не играл вничью (2 победы и 2 поражения);

Слова тренеров:

Луиш Каштру (Шахтер):

"Я знаю то, что знает абсолютно весь мир: это один из лучших тренеров мира, работающий в одном из лучших клубов мира. В лучшем чемпионате планеты. На каком уровне он находится? Ни для кого не секрет: на самом топовом, какой только может быть у тренера"

Пеп Гвардиола (Ман Сити):

"Тайсон, Марлос и Степаненко — великолепные игроки. Знаю, что в команде больше нет Ракицкого, но у вас новый центральный защитник. Стиль игры Шахтера — быстрый пас и контратаки. Для нас важно поддерживать ритм игры. Нам важно выиграть первую игру на выезде. Сложность ЛЧ в том, что в группе дистанция очень короткая, всего шесть матчей. С Шахтером будет сложно и интересно. Я очень уважаю этот клуб".