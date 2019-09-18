Атлетико - Ювентус: онлайн-трансляция матча

Мадридский Атлетико в среду, 18 сентября, в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов на своем поле примет туринский Ювентус.
19' - Подача углового. Хосе Мария Хименес (Атлетико) лучше всех сыграл после нее на втором этаже и пробил головой по воротам. Удар несильный, и вратарь спокойно отбил мяч, летевший по центру.
15' - Арбитр показывает желтую карточку, это Блез Матюиди (Ювентус) наказан за свое нарушение.
13' - Опасно! Жоау Феликс (Атлетико) прыгает выше всех, чтобы замкнуть навес ударом головой. Войцех Щенсный в классном прыжке достал мяч, направленный по центру ворот.
2' - Угловой удар. Миралем Пьянич (Ювентус) подал, но на мяче первыми были защитники.
Матч начался.
Составы команд
Атлетико Мадрид: Облак – Триппье, Савич, Хименес, Лоди – Коке, Сауль, Томас, Лемар – Фелиш, Диего Коста
Запасные: Адан, Ариас, Фелипе, Льоренте, Эррера, Витоло, Корреа
Ювентус: Щесны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Хедира, Пьянич, Матуиди – Куадрадо, Игуаин, Роналду
Запасные: Буффон, Рэмси, Дибала, Рабио, Демираль, Бентанкур, Бернардески
Интересные факты: Атлетико и Ювентус четырежды встречались в еврокубках: 2 победы испанцев, 1 итальянцев и 1 ничья. Атлетико выиграл последние девять домашних матчей в еврокубках. Ювентус не может выиграть в последних трех выездных матчах в еврокубках (два поражения и ничья).
Диего Симеоне не сможет рассчитывать в этом матче на защитника Шиме Врсалько, который получил травму колена. Также непонятно, примут ли участие в матче Томас Партей и Альваро Мората. У Ювентуса ситуация намного сложнее. Известно, что своей команде из-за травм не смогут помочь голкипер Маттиа Перин, защитники Джорджо Кьеллини и Маттиа Перин, а также хавбек Дуглас Коста. Под вопросом участие в поединке Марио Манджукича и Миралема Пьянича.