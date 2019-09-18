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Атлетико - Ювентус: онлайн-трансляция матча

Атлетико - Ювентус: онлайн-трансляция матча
21:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Прямая онлайн трансляция матча Атлетико Мадрид - Ювентус.

Мадридский Атлетико в среду, 18 сентября, в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов на своем поле примет туринский Ювентус.

Атлетико 0:0 Ювентус

19' - Подача углового. Хосе Мария Хименес (Атлетико) лучше всех сыграл после нее на втором этаже и пробил головой по воротам. Удар несильный, и вратарь спокойно отбил мяч, летевший по центру.

15' - Арбитр показывает желтую карточку, это Блез Матюиди (Ювентус) наказан за свое нарушение.

13' - Опасно! Жоау Феликс (Атлетико) прыгает выше всех, чтобы замкнуть навес ударом головой. Войцех Щенсный в классном прыжке достал мяч, направленный по центру ворот.

2' - Угловой удар. Миралем Пьянич (Ювентус) подал, но на мяче первыми были защитники.

Матч начался.

Составы команд

Атлетико Мадрид: Облак – Триппье, Савич, Хименес, Лоди – Коке, Сауль, Томас, Лемар – Фелиш, Диего Коста

Запасные: Адан, Ариас, Фелипе, Льоренте, Эррера, Витоло, Корреа

Ювентус: Щесны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Хедира, Пьянич, Матуиди – Куадрадо, Игуаин, Роналду

Запасные: Буффон, Рэмси, Дибала, Рабио, Демираль, Бентанкур, Бернардески

Интересные факты: Атлетико и Ювентус четырежды встречались в еврокубках: 2 победы испанцев, 1 итальянцев и 1 ничья. Атлетико выиграл последние девять домашних матчей в еврокубках. Ювентус не может выиграть в последних трех выездных матчах в еврокубках (два поражения и ничья).

Диего Симеоне не сможет рассчитывать в этом матче на защитника Шиме Врсалько, который получил травму колена. Также непонятно, примут ли участие в матче Томас Партей и Альваро Мората. У Ювентуса ситуация намного сложнее. Известно, что своей команде из-за травм не смогут помочь голкипер Маттиа Перин, защитники Джорджо Кьеллини и Маттиа Перин, а также хавбек Дуглас Коста. Под вопросом участие в поединке Марио Манджукича и Миралема Пьянича.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Атлетико Мадрид.
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