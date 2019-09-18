ПСЖ - Реал (1:0): онлайн-трансляция 1-го тура Лиги чемпионов

Новости спорта:В центральном матче второго игрового дня первого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе в Париже сойдутся в бою местный ПСЖ и мадридский Реал.

В среду, 18 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе Парк де Френс состоится один из центральных матче игрового дня между парижским ПСЖ и мадридским Реалом.

Стартовый свисток английского судьи Энтони Тейлора ожидается в 22:00 по киевскому времени.

Мадридский Реал и французский ПСЖ последний раз встречались 2 года назад в 1/8 финала и тогда по сумме двух матчей сильнейшим оказался клуб Зинедина Зидана (3:1, 2:1), который в том сезоне и выиграл к тому момент третий подряд престижный европейский турнир.

Соперники испытывают ряд серьезных кадровых проблем: у Реала в лазарете находятся Марсело, Иско, Марко Асенсио, Федерико Вальверде и Лука Модрич, дисквалифицирован Рамос, ПСЖ не может рассчитывать на Кавани, Мбаппе и Неймара, который получил дисквалификацию.





Стартовые составы

ПСЖ: Навас – Менье, Тьягу Силва, Кимпембе, Бернат – Маркиньос, Гуйе, Верратти – Сарабия, Икарді, Ди Мария

Запасные: Рико, Курзава, Диалло, Паредес, Эррера, Чупо-Мотинг

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Варан, Менди – Хамес, Каземиро, Кроос – Бэйл, Бензема, Азар

Запасные: Ареола, Васкес, Йович, Одриосола, Винисиус, Родриго, Де Ла Фуэнте

ПСЖ - Реал 1:0

(14, Ди Мария)

''27 У Реала пока ничего не получается, Париж острее

''23 Команды нанесли по два удара в сторону ворот, владение мячом 50/50

''21 Реал держит удар, но пока без острых моментов со стороны мадридцев, парижане смотрятся убедительнее

''14 ГООООООООЛ! Ди Мария забивает гол Реалу! С довольно острого угла аргентинец прошил Тибо Куртуа в ближний угол!

''13 Азар пытается угрожать воротам парижан, но видна несыгранность с партнерами

''12 Команды поочередно берут мяч под свой контроль

''7 Бейл опасно простреливал по флангу, но его бывший одноклубник Кейлор Навас перехватил эту передачу

''5 Реал взял мяч под свой контроль, однако конструктива в несмелых атаках двух команд не наблюдается

''1 Энтони Тейлор начал эту игру!

¡Echa un vistazo al Parque de los Príncipes a falta de unas horas del encuentro frente al @PSG_espanol! #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/VqQlc1q5Mb — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 18 сентября 2019 г.

Слова наставников

"Думаю, Азар готов играть. Он стал больше тренироваться. Я всегда считал, что Азар может стать ключевым футболистом нашей команды и решать исходы матчей. Думаю, он будет очень важным игроком. У него большое будущее в "Реале". Ожидаю многого и от ПСЖ, и от "Реала", но сезон только начался. Не знаю, чего не хватает ПСЖ, но знаю, что это команда, которая постоянно совершенствуется. Это большой клуб, но выиграть Лигу чемпионов нелегко", - сказал Зидан.

"Мы будем активны, хоть Реал и будет много контролировать мяч. Они очень сильны и обладают огромным опытом. Мы стараемся быстро находить решения. В любом случае, это первая игра группы и она ничего не решает", - сказал Тухель.

Напомним, сезон 2019/2020 стал для мадридского "Реала" юбилейным в еврокубках. Дело в том, что это 50-й сезон "Мадрида" в самом престижном европейском футбольном турнире.