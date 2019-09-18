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Роналду снова в Мадриде: составы команд Атлетико - Ювентус

Роналду снова в Мадриде: составы команд Атлетико - Ювентус
21:25 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Названы составы команд на матч Лиги чемпионов в Мадриде.

Стали известны стартовые составы команд на поединок группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов на Ванда Метрополитана Атлетико примет туринский Ювентус.

Составы команд:

Атлетико Мадрид: Облак – Триппье, Савич, Хименес, Лоди – Коке, Сауль, Томас, Лемар – Фелиш, Диего Коста

Запасные: Адан, Ариас, Фелипе, Льоренте, Эррера, Витоло, Корреа

Ювентус: Щесны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Хедира, Пьянич, Матуиди – Куадрадо, Игуаин, Роналду

Запасные: Буффон, Рэмси, Дибала, Рабио, Демираль, Бентанкур, Бернардески

Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Соперниками испанской и итальянской команд в группе D являются «Байер» и «Локомотив», которые также проведут свой матч сегодня, начало – в 22:00.

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УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ЛЧ.
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