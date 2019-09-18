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Ман Сити легко разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов (Фото)

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Ман Сити легко разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов (Фото)
23:57 Ср, 18 Сентябрь 2019 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Уже к перерыву команда Пепа Гвардиолы оформила комфортный задел в два мяча, а во втором тайме спокойно доиграла матч.

Сегодня состоялся стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов в квартете C — Шахтер дома принимал Манчестер Сити. Команда Луиша Каштру потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Счет в матче был открыт на 24-й минуте, когда отличился Рияд Марез. Еще к перерыву преимущество команды Пепа Гвардиолы упрочил Илкай Гюндоган.

Во втором тайме точку в матче на 76-й минуте поставил Габриэль Жезус, которому ассистировал Кевин Де Брюйне.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде 1 октября будет противостоять Аталанте, а Манчестер Сити в этот же день дома будет принимать загребское Динамо.

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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола.
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