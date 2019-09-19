"Важно, что мы остались собой": слова Каштру после матча с Ман Сити

Новости спорта:Главный тренер донецкого клуба прокомментировал поражение на старте Лиги чемпионов.

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру прокомментировал поражение его подопечных в матче 1-го тура Лиги чемпионов против английского клуба «Манчестер Сити» (0:3):

– Перед матчем много говорили о том, что нужно высоко прессинговать соперника, но это вообще не удалось. Как вы считаете, почему?

– В первом тайме мы больше делали упор на то, что прессинговать будет наша линия полузащиты, но «Сити» благодаря своим качествам старается закрыть любого соперника в последней трети поля. После перерыва мы старались прессинговать их чуть выше, но из-за этого вскрыли некоторое пространство между своими линиями, а гости воспользовались этим и продолжали проводить атаки. Игроки «Сити» в такие моменты с достаточной легкостью занимали зоны между линиями и проводили качественные быстрые атаки – не из-за нашей некомпетентности, а благодаря своей огромной компетентности. Единственный их гол во втором тайме был забит именно из-за того, что мы были слишком растянуты. Мы потерпели поражение от одного из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

– Поделитесь, пожалуйста, что Гвардиола рассказал вам после финального свистка?

– Это был обычный разговор тренеров по окончании матча. Я сказал, что против них очень сложно играть, и поздравил с победой. Он ответил, что против них действительно тяжело, потому что они – одни из лучших.

– Не кажется ли вам, что большое количество обрезок – это психология?

– Да, технические ошибки могут быть в любом матче, но, когда они происходят с такими соперниками в матчах такого уровня, все становится намного опаснее. Возможно, во внутреннем чемпионате подобная ошибка не приведет к какой-либо опасности у нашей штрафной, а в Лиге чемпионов все по-другому. Важно, что мы оставались собой. Несмотря на все сложности, мы старались разыгрывать от ворот, проводить атаки качественно. Безусловно, если ты просто выбиваешь мяч вперед, снижается риск таких технических ошибок. Тем не менее мы продолжали играть так, как делаем это всегда, несмотря на то, что было тяжело. Старались и делали все, но, к сожалению, не получилось. Первый голевой момент у нас возник уже при 0:1 – мы могли сравнять буквально через пару минут. Не смогли реализовать момент, который был довольно качественно выстроен от штрафной до штрафной. А спустя несколько минут «Сити» делает счет 2:0 в свою пользу. После этого надежда немного угасает, поскольку перевернуть такой результат становится еще сложнее.

– На что была направлена замена Алана Патрика на Маркоса Антонио? Прокомментируйте игру обоих.

– Я всегда говорю о команде, а индивидуально будем обсуждать только внутри коллектива. Почему решили сделать замену? Алан достаточно часто покидал свою позицию, когда этого не нужно было делать, и на его игре уже сказывалась усталость. Выпустили Маркоса, который был там более зафиксирован и эффективен при переходе в оборону. На самом деле опорные полузащитники выполняют важную задачу: они обеспечивают передачи для смены фланга или игры между линиями. Справа у нас были Болбат, Соломон и Степаненко, слева – Алан Патрик, Исмаили и Тайсон. В этих сформированных треугольниках за смену флангов отвечали либо Патрик, либо Степаненко. Знали, что данная задача утомит футболистов, и в определенный момент просто решили выпустить свежего Маркоса Антонио. Игроки должны были как питать наши атаки, так и помогать обороне, особенно в центре поля, где «Манчестер Сити» наиболее силен.

– Ваш предшественник обещал в случае выхода в плей-офф прийти в маске Зорро. На какой экстравагантный поступок способны вы в случае победы над «Сити» на выезде?

– Разумеется, я не буду комментировать то, что делал Паулу. Я бы просто очень обрадовался тому, что мы проходим в 1/8 финала Лиги чемпионов. В жизни я всегда старался сохранять спокойствие и баланс эмоций. Я уже не в том возрасте, чтобы ужасно расстраиваться или прыгать от счастья. Просто испытал бы большую радость. Возможно, вы не зададите мне вопроса по этому поводу, и я хочу сам отметить наших болельщиков. Стадион был полон болельщиков «Шахтера»! Они – наша душа, наши силы, мы работаем каждый день, чтобы радовать их. Нам очень хотелось бы уйти со стадиона победителями, чтобы наши болельщики были счастливы, – постараемся сделать это в будущем. Хочу поблагодарить и тех, кто был на стадионе, и тех, кто поддерживал нас, смотря матч по телевизору. Большое спасибо!

Стадион был полон болельщиков «Шахтера»! Они – наша душа, наши силы, мы работаем каждый день, чтобы радовать их. Нам очень хотелось бы уйти со стадиона победителями, чтобы наши болельщики были счастливы, – постараемся сделать это в будущем. Хочу поблагодарить и тех, кто был на стадионе, и тех, кто поддерживал нас, смотря матч по телевизору. Большое спасибо!

– Удивил ли вас результат матча в Загребе?

– Да, с одной стороны, это может удивлять. Но не победа «Динамо», а количество забитых мячей. Даже хорошо, что так произошло, ведь после жеребьевки я слышал, как люди говорили, что загребское «Динамо» слабое и никаких шансов у него не будет. А этот вечер доказывает обратное. С самого начала говорил, что у нас очень сложная группа. Футбол переполнен такими преждевременными прогнозами, которых совершенно нельзя делать. Следует уважать каждого соперника. Если ты в Лиге чемпионов, значит, находишься среди лучших. Попасть в этот турнир совсем непросто, и в футболе может произойти что угодно.

– Кто главный конкурент «Шахтера» в борьбе за второе место?

– Если на первом месте, как это чаще всего происходит, будет «Манчестер Сити», то наши главные конкуренты – «Динамо» (Загреб) и «Аталанта».

– Вы довольны комплектацией команды с учетом того, что в конце лета ушли два форварда? Получается, вам особо некем усилить нападение? «Шахтер» купил двух новичков, которые не полностью готовы: Витао пока не играет, а Коноплянка на данный момент выглядит не лучшим образом.

– Я был доволен нашим составом еще до того, как пришли Витао и Коноплянка, но с их появлением мы стали чуть сильнее. Летом нас, например, покинул Бланко… Тем не менее я доволен всеми игроками, которые есть в заявке. Комплектация завершена. Это нормально, что после таких поражений люди сразу начинают искать, что происходит не так. Однако стоит напомнить: мы на первом месте в чемпионате, показываем хороший футбол, и сейчас также старались делать это в матче с одной из лучших команд мира.