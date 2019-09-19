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"Это была тихая ночь": Фернандиньо - о победе над Шахтером

"Это была тихая ночь": Фернандиньо - о победе над Шахтером
09:19 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо прокомментировал победу над Шахтером.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо прокомментировал победу над Шахтером (3:0) в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов. Дополнительно бразилец оценил свою игру на позиции центрального защитника.

«Я тренировался на этой позиции с начала сезона, и, конечно, Пеп знает все о нашей команде. Каждый игрок должен быть готов. Сегодня было мое время и возможность, и я надеюсь, что в дальнейшем смогу более улучшить свою игру на позиции центрального защитника», — цитирует Фернандиньо официальный сайт УЕФА.

«Это была тихая ночь для нашей защиты. Я думаю, что команда провела очень хорошую игру, начиная с ребят впереди, которые здорово перекрывали зоны. Благодаря этому сзади нам было действовать гораздо легче. Мы играли сегодня как команда и заслужили результат — мы были лучше, создав много шансов в атаке».

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Фернандиньо в текущем сезоне отыграл за Манчестер Сити два матча во всех турнирах — забитыми мячами не отличался.

Следующий матч команда Пепа Гвардиолы проведет 21 сентября дома против Уотфорда. Во втором же туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити 1 октября дома будет принимать загребское Динамо.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Фернандиньо, Новости футбола.
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