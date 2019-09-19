"Эмоции не передать словами": Зинченко - о матче против Шахтера

Новости спорта:Александр Зинченко поделился впечатлениями от победы над своей бывшей командой в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко подвел итоги матча в Харькове.

"Эмоции от того, что сыграл в Украину, не могу передать словами. Давно мечтал сыграть против Шахтера здесь, еще с тех пор, как ушел из команды. Всегда относился с любовью и уважением к этому клубу. Никогда не возникнет плохого мнения о Шахтере.

Было приятно играть против футболистов, с которыми выступаю в сборной Украины. Хорошо, что победили.

Нам не было легко. Каждый игрок Сити понимал, насколько Шахтер хорошая команда. В первом тайме они перехватили инициативу, контролировали мяч и игру.

Пеп Гвардиола в перерыве сказал, чтобы мы не думали, что делаем что-то не так, что это просто Шахтер – очень квалифицированная команда", – сказал Зинченко в эфире телеканала Футбол 2.

Поражение зафиксировало Шахтер на последней строчке группы С. Кроме "горожан" на групповом этапе ЛЧ донецкому клубу будет противостоять загребское Динамо и Аталанта.