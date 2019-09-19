Защитник Динамо: Мы в непростой ситуации

Новости спорта:Тамаш Кадар признает, что ситуация в клубе не легкая, но верит, что все ещё поменяется.

Защитник Динамо Тамаш Кадар - об игре Лиги Европы с Мальме.

- Что нужно сделать, чтобы прервать безвыигрышную серию?

- В последних играх мы не добывали положительных результатов. Но это футбол, в которым бывают и взлеты, и падения. Наша главная задача сейчас - обыграть шведов. И все наши мысли направлены на этот матч.

- Как вы настраиваетесь на матч?

- Когда ты не выигрываешь шесть и больше игр подряд, можешь оказаться в психологическом упадке. Но мы должны поддерживать друг друга и держаться вместе. Мы в непростой ситуации, но нужно мыслить позитивно и продолжать работать.

- Что тебе известно о Мальме? Из чего состояла подготовка к поединку?

- Мы готовились к игре в привычном режиме. На 100% сконцентрированы на матче. Думаем исключительно об этом поединке. Мальме - опытная команда. Всем известно, что скандинавский футбол выделяется физикой. Чтобы победить Мальме, мы должны быть сильны как физически, так и психологически.