Защитник Динамо: Мы в непростой ситуации

Защитник Динамо Тамаш Кадар - об игре Лиги Европы с Мальме.
- Что нужно сделать, чтобы прервать безвыигрышную серию?
- В последних играх мы не добывали положительных результатов. Но это футбол, в которым бывают и взлеты, и падения. Наша главная задача сейчас - обыграть шведов. И все наши мысли направлены на этот матч.
- Как вы настраиваетесь на матч?
- Когда ты не выигрываешь шесть и больше игр подряд, можешь оказаться в психологическом упадке. Но мы должны поддерживать друг друга и держаться вместе. Мы в непростой ситуации, но нужно мыслить позитивно и продолжать работать.
- Что тебе известно о Мальме? Из чего состояла подготовка к поединку?
- Мы готовились к игре в привычном режиме. На 100% сконцентрированы на матче. Думаем исключительно об этом поединке. Мальме - опытная команда. Всем известно, что скандинавский футбол выделяется физикой. Чтобы победить Мальме, мы должны быть сильны как физически, так и психологически.