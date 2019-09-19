Футболист Карпат: Мбокани в Бельгии поет гимн Украины

Новости спорта:Украинский легионер Антверпена Егор Назарина рассказал интересные факты об экс-игроке Динамо Дьемерси Мбокани.

19-летний Егор Назарина только вернулся в Украину – перешел из бельгийского "Антверпена" в львовские "Карпаты". Игрок вспомнил, как попал в Бельгию, свой быт в Антверпене и знакомство с экс-динамовцем Мбокани.

Приглашение в Лигу Жупиле Егор получил зимой 2017 года, когда оказался вместе с "Днепром" во Второй лиге.

Честно говоря, я вообще не колебался, когда узнал о варианте с "Антверпеном". В это трудно поверить, но я с детства много слышал об этом городе. Мой отец занимался небольшим бизнесом и много времени там провел, немало рассказывал мне об Антверпене. И вот совершенно случайно судьба распорядилась так, что я получил возможность поехать в этот город. С Второй украинской лиги в элитный бельгийский дивизион – это большой шаг навстречу мечте.

Сначала, вспоминает Егор, в Бельгии возникла проблема из-за языкового барьера. "В целом же мне все нравилось. Антверпен – один из лучших городов Бельгии. Мне нравилось там жить, я чувствовал себя комфортно. Кстати, Львов чем-то похож на Антверпен. Это тоже старинный европейский город", - сравнил 29 номер Карпат.

Впоследствии Егор изучил английский и французский языки. "Последним владею немного хуже. Полноценно общаться не могу, хотя все понимаю и много общих фраз также хорошо знаю", - говорит футболист.

Одним из лидеров Антверпена является экс-динамовец Дьемерси Мбокани. Егор вспомнил, что много разговаривал с конголезцем об Украине. "В Дьемерси только положительные воспоминания о нашей стране и "Динамо". Кажется, в Киеве он провел четыре года. Мбокани не раз говорил мне, что любит нашу страну, а еще пел гимн Украины и украинские песни", - рассказывает Егор.