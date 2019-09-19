В Аргентине стреляли в родного брата экс-игрока Металлиста

Новости спорта:В брата экс-игрока Металлиста Хонатана Майданы стреляли неизвестные.

Как утверждает TyC Sport, 27-летний родной брат футболиста был ранен в ходе стычки фанатов Ривер Плейта с полицией, которая случилась перед матчем Кубка Аргентины против Годой Крус.

Сообщается, что в данный момент жизни брата Майданы ничего не угрожает. Но он по-прежнему остается в госпитале.

Напомним, Хонатан Майдана играл за харьковский Металлист в 2008-2010 годах.

Сама же харьковская команда летом 2016 года прекратила свое существование ввиду исчезновения финансирования, что было вызвано побегом из Украины собственника клуба Сергея Курченко.