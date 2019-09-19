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Цыганык: Сомневаюсь, что Александрия возьмет очки в Германии

Цыганык: Сомневаюсь, что Александрия возьмет очки в Германии
19:20 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Игорь Цыганык не верит в украинский клуб в матче против Вольфсбурга.

Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык сделал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между немецким Вольфсбургом и украинской Александрией, который состоится 19 сентября в 22:00:

"Александрия» хорошо сыграла против Днепра-1. Мне трудно что-то говорить, ведь не хочу пессимистом. Хочу реально смотреть на вещи. Украинцам будет очень трудно в Германии.

Это старт в Лиге Европы против серьезной команды. Команда Шарана никогда не играла против таких соперников. Думаю, что этот вызов будет проблематичным.

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Вольфсбург» – опытная команда, с хорошим подбором исполнителей. Особых проблем дома против александрийцев не может быть. Сомневаюсь, что украинцы смогут зацепиться на выезде за очки. Думаю, если Александрия и сможет набрать баллы в Лиге Европы, то это произойдет в домашних поединках.

Рискну предположить, что Александрия не забьет Вольфсбургу, а в матче будет красная карточка. Украинцы будут нарушать правила, у них выхода нет».

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Лига Европы, Вольфсбург, ФК Александрия, Новости футбола.
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