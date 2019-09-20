Как в старые добрые времена: Кариус опозорился в матче Лиги Европы (Видео)

Новости спорта:Немецкий страж ворот привез мяч в ворота "Бешикташа".

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы встретились "Слован" из Братиславы и турецкий "Бешикташ".

Счет в игре открыл "Слован": грубейшая ошибка голкипера гостей Лориса Кариуса позволила форварду Андражу Шпорару беспрепятственно поразить пустые ворота.

Вратарь «Ливерпуля», ныне защищающий цвета "Бешикташа" на правах аренды, Лорис Кариус ошибся в поединке Лиги Европы при попытке сыграть первым на мяче. Немец не рассчитал отскок от мяча за пределами штрафной, позволив игроку «Слована» отличиться в пустые ворота.

Видео очередного "ляпа" Кариуса:

Loris Karius lo volvió a hacer El guardameta del Besiktas cometió un grave error en la #EuropaLeague y fue protagonista en la derrota que sufrió su equipo 4-2 en contra del Bratislava#RobertSportsEL pic.twitter.com/wzsfc7P6ha — RobertSports (@RobertSports4) September 20, 2019

Стамбульский гранд выступает в одной группе с "Брагой" и "Вулверхэмптоном" и "Слованом".