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Как в старые добрые времена: Кариус опозорился в матче Лиги Европы (Видео)

Как в старые добрые времена: Кариус опозорился в матче Лиги Европы (Видео)
07:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Немецкий страж ворот привез мяч в ворота "Бешикташа".

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы встретились "Слован" из Братиславы и турецкий "Бешикташ".

Счет в игре открыл "Слован": грубейшая ошибка голкипера гостей Лориса Кариуса позволила форварду Андражу Шпорару беспрепятственно поразить пустые ворота.

Вратарь «Ливерпуля», ныне защищающий цвета "Бешикташа" на правах аренды, Лорис Кариус ошибся в поединке Лиги Европы при попытке сыграть первым на мяче. Немец не рассчитал отскок от мяча за пределами штрафной, позволив игроку «Слована» отличиться в пустые ворота.

Видео очередного "ляпа" Кариуса:

Стамбульский гранд выступает в одной группе с "Брагой" и "Вулверхэмптоном" и "Слованом".

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Лига Европы, Футбол, Новости футбола, Лорис Кариус.
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