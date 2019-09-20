Легенда Реала может сменить Зидана у руля сливочных

Новости спорта:Сливочные начали сезон с 2 побед в 5 матчах и разгромного поражения от ПСЖ.

Президент Реала Флорентино Перес рассматривает вариант с приглашением Хаби Алонсо на должность главного тренера, сообщает Mundo Deportivo.

Несмотря на рекордные расходы на трансферы минувшим летом, команда Зинедина Зидана неуверенно начала новый сезон, выиграв только 2 из 5 стартовых матчей.

Позиции Зидана усубляет тот факт, что в Лиге чемпионов Галактикос стартовали с разгромного поражения от ПСЖ (0:3), не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника впервые с сезона 2002/03.

Перес не уверен, что француз — тот наставник, который сможет успешно провести смену поколений игроков в составе Реала, и предположительно хочет доверить работу молодому тренеру.

Алонсо, в свою очередь, тренирует вторую команду Реал Сосьедада. Согласно информации источника, президент Сливочных жалеет, что опустил испанца в другой клуб из Кастильи, и предпочитает его кандидатуру Раулю, который только недавно возглавил Кастилью.

Напомним, что в течение прошлого сезона с Реалом работали сразу три наставника: кампанию начинал Хулен Лопетеги, которого из-за неубедительных результатов сменил Сантьяго Солари, а на место последнего, в свою очередь, пришел Зидан.

Следующий матч Реал проведет против Севильи на выезде в воскресенье, 22 сентября.