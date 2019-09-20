Восходящая звезда Челси поделился своим мнением о работе Лэмпарда

Новости спорта:Молодой хавбек Челси Каллум Хадсон-Одои прокомментировал работу Фрэнка Лэмпарда у руля лондонского клуба.

Полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои, подписав с "аристократами" новый пятилетний контракт, поделился своими эмоциями.

Хавбек с весны находится на больничном, пытаясь восстановиться после разрыва ахилла.

- Фрэнк Лэмпард? Это отличный тренер, - цитирует игрока клубная пресс-служба. - Я могу сказать это, судя по тому, что он старается делать, какой футбол он прививает команде. У него психология победителя, а нам всем это очень нужно, так что его приход – дополнительная мотивация для меня.

Он уже вселил в меня уверенность, пообщавшись со мной, и это потрясающе, когда тренер в тебя верит. Я рад, что он тут, и я с нетерпением жду момента, когда смогу начать работать с ним.

Что касается прошлого сезона, то я был доволен тем, как все шло, потому что я получал шансы и хорошо играл. Я думал про себя, что все будет нормально и ничего не случится, но на ровном месте получил травму, и меня это немного подкосило, особенно из-за того, что впереди были важные матчи, например, полуфинал Лиги Европы.

Конечно, это был удар, но я стал психологически сильнее, и теперь с нетерпением жду, когда смогу вернуться в строй. В прошлую пятницу я играл за резервную команду против "Брайтона", это был отличный матч, подходящий для моего возвращения, потому что я долго не играл. Я получил 60 минут игрового времени, и у меня была возможность снова почувствовать, что такое футбольный матч.