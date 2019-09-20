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Зинченко вошел в число лучших футболистов АПЛ

Зинченко вошел в число лучших футболистов АПЛ
13:55 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Прошлый сезон стал прорывом для украинского легионера.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко включен в рейтинг 100 лучших футболистов английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Рейтинг составлен авторитетным сайтом fourfourtwo.

Зинченко занял в списке 85-е место между Фелипе Андерсоном (Вест Хэм) и Джони Эвансом (Лестер).

"Бенджамину Менди, возможно, придется довольствоваться местом на скамейке запасных, учитывая форму заменившего его Зинченко. Начав свою карьеру в качестве атакующего полузащитника в российской Уфе, украинец постепенно приблизился к своей цели и в июле 2016 года он был куплен Ман Сити за скромные 1,7 млн фунтов.

Судя по всему, будущее Зинченко в команде Гвардиолы пока что полностью защищено. В прошлом сезоне 22-летний футболист отдал пять голевых передач во всех соревнованиях и у него должно быть очень светлое будущее на Этихад, если он сможет продолжать развивать свои защитные способности", - гласит описание Зинченко редакторами сайта.

Топ-20 игроков АПЛ по версии fourfourtwo:

20. Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед)

19. Эдерсон (Манчестер Сити)

18. Фабиньо (Ливерпуль)

17. Сон Хын Мин (Тоттенхэм)

16. Дэвид де Хеа (Манчестер Юнайтед)

15. Алиссон Беккер (Ливерпуль)

14. Бернарду Силва (Манчестер Сити)

13. Эндрю Робертсон (Ливерпуль)

12. Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль)

11. Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал)

10. Эмерик Ляпорт (Манчестер Сити)

9. Гарри Кейн (Тоттенхэм)

8. Садио Мане (Ливерпуль)

7. Роберто Фирмино (Ливерпуль)

6. Серхио Агуэро (Манчестер Сити)

5. Н'Голо Канте (Челси)

4. Мохамед Салах (Ливерпуль)

3. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

2. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)

1. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

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ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Александр Зинченко.
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