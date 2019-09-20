Его называют новым Бергкампом: Ливерпуль намерен подписать молодого таланта ПСВ

Новости спорта:Нападающий сборной Нидерландов и ПСВ Дониелл Мален может перебраться в английскую Премьер лигу.

Молодой талантливый форвард голландского ПСВ Дониелл Мален в недалеком будущем может перебраться в топ-клуб.

По информации Goal.com который ссылается на Calciomercato, к 20-летнему нападающему предметный интерес проявляет английский Ливерпуль. В команде Юргена Клоппа Мален вполне мог бы стать суперзвездой европейского футбола, учитывая тот факт, как хорошо немецкий специалист умеет работать с молодыми футболистами и раскрывать таланты.

Дониелл Мален является воспитанником другого знаменитого голландского клуба - амстердамского Аякса. Кроме того, Дониелл выступал за лондонский Арсенал на молодежном уровне.

В Эредивизи Мален дебютировал в составе эйндховенского ПСВ. Случилось это 3 февраля в поединке против Зволле. Во второй половине встречи он заменил Люка де Йонга.

В свои 20 лет Дониелл Мален уже является победителем чемпионата Нидерландов по футболу. У него прекрасная статистика в играх за ПСВ: в 40 матчах он отличился 16 голами. Стоит отметить, что в текущем сезоне у него в 5 играх 6 забитых мячей! Малена многие сравнивают с такими легендарными игроками, как Тьерри Анри и Деннис Бергкамп, которые к слову, являются его кумирами.

Помимо Ливерпуля к молодому форварду проявляют интерес итальянский Милан, немецкие Лейпциг и Боруссия Д, а также английские клубы Тоттенхэм и Вулверхэмптон.