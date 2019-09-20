Скачать
Пятница, 20.09.2019
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Гимнастка Никольченко выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
В новом сезоне Всемирной боксерской суперсерии выступят супертяжи
В новом сезоне Всемирной боксерской суперсерии выступят супертяжи
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)

Его называют новым Бергкампом: Ливерпуль намерен подписать молодого таланта ПСВ

Смотрите фото (3)
Его называют новым Бергкампом: Ливерпуль намерен подписать молодого таланта ПСВ
17:58 Сегодня Телеграф Телеграф-Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Нападающий сборной Нидерландов и ПСВ Дониелл Мален может перебраться в английскую Премьер лигу.

Молодой талантливый форвард голландского ПСВ Дониелл Мален в недалеком будущем может перебраться в топ-клуб. 

По информации Goal.com который ссылается на Calciomercato, к 20-летнему нападающему предметный интерес проявляет английский Ливерпуль. В команде Юргена Клоппа Мален вполне мог бы стать суперзвездой европейского футбола, учитывая тот факт, как хорошо немецкий специалист умеет работать с молодыми футболистами и раскрывать таланты.

Дониелл Мален является воспитанником другого знаменитого голландского клуба - амстердамского Аякса. Кроме того, Дониелл выступал за лондонский Арсенал на молодежном уровне.

Чудовищный ляп Камински и пушка Хазри - в обзоре матча Гент - Сент-Этьен (Видео)

В Эредивизи Мален дебютировал в составе эйндховенского ПСВ. Случилось это 3 февраля в поединке против Зволле. Во второй половине встречи он заменил Люка де Йонга.

Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола

В свои 20 лет Дониелл Мален уже является победителем чемпионата Нидерландов по футболу. У него прекрасная статистика в играх за ПСВ: в 40 матчах он отличился 16 голами. Стоит отметить, что в текущем сезоне у него в 5 играх 6 забитых мячей! Малена многие сравнивают с такими легендарными игроками, как Тьерри Анри и Деннис Бергкамп, которые к слову, являются его кумирами.

Помимо Ливерпуля к молодому форварду проявляют интерес итальянский Милан, немецкие Лейпциг и Боруссия Д, а также английские клубы Тоттенхэм и Вулверхэмптон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, ФК ПСВ, Новости футбола, Новости АПЛ, Дониелл Мален.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 Многократный чемпион мира погиб, пытаясь установить очередной рекорд (Видео)
03 Как в старые добрые времена: Кариус опозорился в матче Лиги Европы (Видео)
04 Лига Европы: результаты всех матчей 19 сентября (Видео)
05 Футбол. Расписание матчей пятницы, 20 сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь