Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией

Новости спорта:Сборная Украины 7 октября в Харькове начнет подготовительный сбор к матчам отбора на Евро-2020.

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко огласил список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против сборных Литвы и Португалии. Кроме того, наставник отметил, что список футболистов может пополниться и другими исполнителями.

Напомним, 11 октября подопечные Шевченко проведут домашний матч против Литвы в Харькове, а 15 октября - против Португалии в Киеве. Начало обоих встреч в 21:45 по киевскому времени.

Состав сборной Украины:

Голкиперы: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Вальядолид).

Защитники: Сергей Кривцов (Шахтер), Сергей Болбат (Шахтер), Николай Матвиенко (Шахтер), Александр Караваев (Динамо), Никита Бурда (Динамо), Виталий Миколенко (Динамо), Игорь Пластун (Гент), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Евгений Коноплянка (Шахтер), Тарас Степаненко (Шахтер), Марлос (Шахтер), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Виктор Цыганков (Динамо), Виталий Буяльский (Динамо).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Жуниор Мораес (Шахтер).

Кроме того, Шевченко определился с резервом сборной,в который вошли шестеро футболистов: Сергей Сидорчук (Динамо), Владимир Шепелев (Динамо), Артем Беседин (Динамо), Виктор Коваленко (Шахтер), Роман Безус (Гент), Евгений Шахов (Лечче).

Напомним, сборная Украины после 5 сыгранных матчей уверенно возглавляет группу B, опережая Португалию (2-е место, 8 очков в четырех сыгранных матчах) на 5 очков. Сербия с 7 пунктами занимает третье место в квинтете, Люксембург (4 очка) и Литва (1 очко) замыкают турнирную таблицу.