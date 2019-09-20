Скачать
Пятница, 20.09.2019
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Динамо с победы стартовало в Лиге Европы (Видео)
Юная украинская гимнастка выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Гимнастка Никольченко выиграла медаль чемпионата мира (Фото, Видео)
Состоялась церемония взвешивания участников WWFC 15 (Фото)
Состоялась церемония взвешивания участников WWFC 15 (Фото)
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)
Дубль Супряги помог Днепру-1 обыграть Карпаты (Видео)

Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией

Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Португалией
21:25 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Новости спорта:Сборная Украины 7 октября в Харькове начнет подготовительный сбор к матчам отбора на Евро-2020.

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко огласил список игроков, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против сборных Литвы и Португалии. Кроме того, наставник отметил, что список футболистов может пополниться и другими исполнителями. 

Напомним, 11 октября подопечные Шевченко проведут домашний матч против Литвы в Харькове, а 15 октября - против Португалии в Киеве. Начало  обоих встреч в 21:45 по киевскому времени.

Состав сборной Украины:

Голкиперы: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Вальядолид).

Защитники: Сергей Кривцов (Шахтер), Сергей Болбат (Шахтер), Николай Матвиенко (Шахтер), Александр Караваев (Динамо), Никита Бурда (Динамо),  Виталий Миколенко (Динамо), Игорь Пластун (Гент), Эдуард Соболь (Брюгге).

В УЕФА определили лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Евгений Коноплянка (Шахтер), Тарас Степаненко (Шахтер), Марлос (Шахтер), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Виктор Цыганков (Динамо), Виталий Буяльский (Динамо).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Жуниор Мораес (Шахтер).

Кроме того, Шевченко определился с резервом сборной,в который вошли шестеро футболистов: Сергей Сидорчук (Динамо), Владимир Шепелев (Динамо), Артем Беседин (Динамо), Виктор Коваленко (Шахтер), Роман Безус (Гент), Евгений Шахов (Лечче).

Напомним, сборная Украины после 5 сыгранных матчей уверенно возглавляет группу B, опережая Португалию (2-е место, 8 очков в четырех сыгранных матчах) на 5 очков. Сербия с 7 пунктами занимает третье место в квинтете, Люксембург (4 очка) и Литва (1 очко) замыкают турнирную таблицу. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Португалии, Сборная Украины, Футбол, Сборная Литвы, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 Многократный чемпион мира погиб, пытаясь установить очередной рекорд (Видео)
03 Днепр-1 - Карпаты: онлайн-трансляция матча (Видео)
04 Как в старые добрые времена: Кариус опозорился в матче Лиги Европы (Видео)
05 Десна примет Шахтер, Динамо едет в Полтаву - все, что нужно знать о 8 туре УПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь