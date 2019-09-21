Вице-президент Интера назвал причину приглашения Конте в клуб

Новости спорта:Бывший футболист Интера Хавьер Дзанетти прокомментировал предстоящее миланское дерби.

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти рассказал о причинах приглашения Антонио Конте на тренерский мостик команды накануне миланского дерби.

"Дерби – это всегда особенный матч. Наша команда в хорошей форме, но мы знаем, что все дерби особенно сложны и важны. "Интер" подходит к игре во всеоружии.

Конте? У нас очень амбициозный проект, поэтому мы и пригласили его. Он обладает большим опытом и культурой труда", - сказал Дзанетти Univision Deportes.

После трех туров Серии А "Интер" единолично возглавляет таблицу с 9 очками в активе. Соседи "нерадзурри" отстают на три очка.

Матч "Милан" - "Интер" пройдет сегодня. Игра стартует в 21:45.