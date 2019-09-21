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Вице-президент Интера назвал причину приглашения Конте в клуб

Вице-президент Интера назвал причину приглашения Конте в клуб
11:33 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший футболист Интера Хавьер Дзанетти прокомментировал предстоящее миланское дерби.

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти рассказал о причинах приглашения Антонио Конте на тренерский мостик команды накануне миланского дерби.

"Дерби – это всегда особенный матч. Наша команда в хорошей форме, но мы знаем, что все дерби особенно сложны и важны. "Интер" подходит к игре во всеоружии.

Конте? У нас очень амбициозный проект, поэтому мы и пригласили его. Он обладает большим опытом и культурой труда", - сказал Дзанетти Univision Deportes.

Милан - Интер: анонс одного из важнейших дерби мирового футбола

После трех туров Серии А "Интер" единолично возглавляет таблицу с 9 очками в активе. Соседи "нерадзурри" отстают на три очка.

Матч "Милан" - "Интер" пройдет сегодня. Игра стартует в 21:45.

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Милан, Антонио Конте, Футбол, Хавьер Дзанетти, Новости футбола.
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