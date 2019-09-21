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Заря - Мариуполь: онлайн-трансляция матча (Видео)

Заря - Мариуполь: онлайн-трансляция матча (Видео)
16:32 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Представляем вашему вниманию прямую видео-трансляцию матча восьмого тура УПЛ Заря - Мариуполь.

От матча "Зари" и "Мариуполя" у украинских болельщиков повышенные ожидания. Между командами вырисовывается принципиальное противостояние - в прошлом сезоне "Мариуполь" вырвал у "Зари" четвертое место и стартовал в еврокубках чуть позднее (правда, в группу ЛЕ не попали ни те, ни другие).

Стартовые составы:

Заря: 30. Шевченко Н., 15. Вернидуб, 17. Леднев, 18. Тымчик, 20. Абу Ханна, 7. Кочергин В., 14. Михайличенко Б., 21. Иванисеня, 80. Юрченко Вл., 11. Будковский, 31. Русин Н.

Запасные: 1. Махарадзе, 6. Каменюка, 28. Громов, 77. Чайковский, 98. Чеберко, 99. Арвеладзе Л., 22. Кабаев

Мариуполь: 12. Худжамов, 2. Быков Ал., 4. Чоботенко, 13. Яворский, 29. Кирюханцев, 9. Мишнев, 11. Чурко, 25. Федорчук, 71. Чех М., 75. Корниенко В., 99. Вакула

Запасные: 1. Гальчук, 5. Дава, 8. Полегенько, 17. Горбунов С., 19. Тищенко И., 7. Топалов, 20. Кащук

Рефери: Николай Балакин

Коллективы идут вровень и сейчас, если иметь в виду потерянные очки (по набранным у луганчан на три больше). Тем интереснее будет очная встреча подопечных Виктора Скрипника и Александра Бабича.

Начало матча - 17:00 по киевскому времени.

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