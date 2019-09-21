Ювентус с проблемами обыграл Верону

Новости спорта:Гол с пенальти и результативная передача Криштиану Роналду помогли Ювентусу набрать три очка в игре против Вероны.

В 4-м туре итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Верону». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 20-й минуте, не сумев реализовать пенальти, гости всё же вышли вперёд благодаря голу полузащитника Мигела Велозу. Спустя 11 минут бьянконери восстановили равенство в счёте усилиями хавбека Аарона Рэмси. Победу «старой синьоре» принёс нападающий Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 49-й минуте.

«Ювентус» благодаря победе набрал 10 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. «Верона» (4) располагается на 12-й строчке.

Ювентус – Верона 2:1

Голы: Рэмси, 31, Роналду 49 (с пенальти) – Велозу, 21

Ювентус: Буффон – Данило, Демираль, Бонуччи, Алекс Сандро – Рэмси (Хедира, 61), Бентанкур (Пьянич, 51), Матюиди – Куадрадо, Дибала (Игуаин, 72), Роналду

Верона: Сильвестри – Рахмани, Кумбулья, Гюнтер – Фараони, Амрабат (Паццини, 85), Велозу, Лазович – Верре (Пессина, 59), Цакканьи (Тутино, 73) – Ди Кармине

Предупреждения: … — Кумбулья, Рахмани, Фараони

Удален: Кумбулья, 90+4.

На 20-й минуте игры Ди Кармине не реализовал пенальти.

В следующем туре сыграет на выезде с «Брешией». «Верона» примет «Удинезе». Оба матча состоятся 24 сентября.