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Гранада обыграла Барселону в чемпионате Испании

Гранада обыграла Барселону в чемпионате Испании
01:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости спорта:Барселона потерпела поражение в пятом туре испанском чемпионате.

В пятом туре испанской Примеры "Барселона" на выезде играла с "Гранадой" и потерпела поражение.

Хозяева открыли счет в матче уже на 63-й секунде - Рамон Азиз с близкого расстояния переправил мяч в сетку после паса Роберто Сольдадо и рикошета от Жерара Пике.

На 63-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Барсы" за игру рукой Артуро Видаля. Альваро Вадильо с "точки" уверенно переиграл голкипера. Лидер каталонцев Лео Месси провел на поле только второй тайм.

"Гранада" набрала 10 очков и возглавила таблицу Примеры (обойти неожиданного лидера может "Севилья", которая с 10 очками еще не проводила свой матч пятого тура против "Реала").

У "Барселоны", которая проиграла уже во второй раз в пяти матчах, в активе 7 очков и седьмая строчка в турнирной таблице.

"Гранада" - "Барселона" - 2:0

Голы: Азиз, 2, Вадильо, 65 (с пенальти)

"Гранада": Силва, Диас, Херман, Домингуш, Нева, Азиз, Монторо, Эррера (Гоналон, 83), Пуэртас, Мачис (Вадильо, 62), Солдадо (Фернандес, 58).

"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо (Фати, 46), Ракитич (Видаль, 62), Де Йонг, Роберто, Гризманн, Суарес, Перес (Месси, 46).

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Барселона, Футбол, Новости футбола, Гранда, "Гранада" - "Барселона", Испанская Примера.
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