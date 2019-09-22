Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Небитый украинский боксер болезненным нокаутом победил американца (Видео)
Небитый украинский боксер болезненным нокаутом победил американца (Видео)
Сборной Украины по волейболу покорилось историческое достижение (Видео)
Сборной Украины по волейболу покорилось историческое достижение (Видео)
Главный бой UFC Fight Night 159 завершился скандалом (Видео)
Главный бой UFC Fight Night 159 завершился скандалом (Видео)

Сменщики Зинченко получили худшие оценки в Манчестер Сити в матче с Уотфордом

Сменщики Зинченко получили худшие оценки в Манчестер Сити в матче с Уотфордом
11:15 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Футболисты группы атаки МС получили самые высокие баллы.

В рамках 6-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити раскрошил Уотфорд со счетом 8:0.

Аналитический портал WhoScored выставил свои оценки игрокам за матч. Так, по его версии, левые фулбеки Бенжамен Менди и Анхелиньо, которые сыграли по одному тайму, получили одни из самых худших оценок в стане "горожан" - 6.7 и 7.1 соотвественно. Меньше было лишь у Канселу - 6.5.

Заметим, что основной левый защитник команды украинец Александр Зинченко пропускал этот матч.

Зинченко пропустил матч с Уотфордом: стала известна причина

Отметим также, что атакующие игроки заработали самые высокие баллы. Бернарду Силва, Рияд Марез, Кевин де Брюйне получили по 10 баллов, а у Серхио Агуэро - 9.9 балла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, ФК Уотфорд, Новости футбола, Александр Зинченко, Бенжамен Менди, Анхелиньо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вратарь пропустил смешной гол уже на 10-й секунде матча (Видео)
02 Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
03 Усик назвал свой текущий вес (Видео)
04 Зинченко пропустил матч с Уотфордом: стала известна причина
05 Чудовищный нокаут в бою Колберт - Бельтран (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь