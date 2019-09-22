В Нидерландах застрелили футболиста

Бывший защитник голландских Эммена и Антверпена Келвин Мейнард был зверски убит. Об этом сообщает ВВС.
По информации источника Келвин Мейнард находился в машине, тогда как к ней подъехал скутер с двумя преступниками.
Машина футболиста была расстреляна. Келвин пытался уехать, однако врезался в ближайшую стену. Прибывшие на место преступления работники ближайшего пожарного депо не могли помочь спортсмену.
Стоит отметить, что Мейнард в последнее время выступал за любительский клуб Алфенс Бойс из Нидерландов.