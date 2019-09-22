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В Нидерландах застрелили футболиста

В Нидерландах застрелили футболиста
12:09 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Прибывшие на место преступления работники пожарного депо уже не могли помочь спортсмену.

Бывший защитник голландских Эммена и Антверпена Келвин Мейнард был зверски убит. Об этом сообщает ВВС.

По информации источника Келвин Мейнард находился в машине, тогда как к ней подъехал скутер с двумя преступниками.

Машина футболиста была расстреляна. Келвин пытался уехать, однако врезался в ближайшую стену. Прибывшие на место преступления работники ближайшего пожарного депо не могли помочь спортсмену.

Стоит отметить, что Мейнард в последнее время выступал за любительский клуб Алфенс Бойс из Нидерландов.

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Футбол, Новости футбола, ФК Антверпен, Келвин Мейнард.
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