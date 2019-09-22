Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Небитый украинский боксер болезненным нокаутом победил американца (Видео)
Небитый украинский боксер болезненным нокаутом победил американца (Видео)
Сборной Украины по волейболу покорилось историческое достижение (Видео)
Сборной Украины по волейболу покорилось историческое достижение (Видео)
Главный бой UFC Fight Night 159 завершился скандалом (Видео)
Главный бой UFC Fight Night 159 завершился скандалом (Видео)

Даже Месси не помог: видеообзор матча Гранада - Барселона

Смотрите фото (5)
Даже Месси не помог: видеообзор матча Гранада - Барселона
12:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 5-го тура чемпионата Испании Гранада - Барселона.

Испанская Гранада из одноименного города обыграла действующего чемпиона национального первенства и вышла на первое место в Ла Лиге. 

Хозяева поля уже на старте матча шокировали Блаугранас. На 2-й минуте встречи Азиз занес мяч головой фактически в пустые ворота после блестящего навеса партнера по команде. На 64-й минуте поединка Видаль сыграл рукой в своей штрафной и арбитр с помощью VAR назначил 11-метровый удар. Рамон Вадильо исполнил "приговор" и установил окончательный счет в поединке. Отметим, в матче принял участие Лионель Месси, который появился на поле во втором тайме.

Барселона выдала худший старт в Примере за последние 25 лет

Гранада - Барселона 2:0

Голы: Азиз, 2, Вадильо, 65 (с пенальти)

Гранада: Силва - Диас, Херман, Домингуш, Нева - Азиз, Монторо, Эррера (Гоналон, 83), Пуэртас, Мачис (Вадильо, 62) - Солдадо (Фернандес, 58).

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо (Фати, 46) - Ракитич (Видаль, 62), Де Йонг, Роберто - Гризманн, Суарес, Перес (Месси, 46).

Предупреждения: Солдадо, Эррера, Фернандес - Суарес, Пике.

Эта победа позволила Гранаде выйти на первое место в турнирной таблице Примеры, Барселона после очередной осечки занимает 7-е место. В следующем туре Ла Лиги Гранада отправится в гости к Вальядолиду Андрея Лунина, а Барселона примет Вильярреал. Оба матча пройдут 24 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, ФК Гранада, Примера, Новости футбола, "Гранада" - "Барселона".
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чудовищный нокаут в бою Колберт - Бельтран (Видео)
02 Усик назвал свой текущий вес (Видео)
03 Вратарь пропустил смешной гол уже на 10-й секунде матча (Видео)
04 Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
05 Зинченко пропустил матч с Уотфордом: стала известна причина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь