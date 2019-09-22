Даже Месси не помог: видеообзор матча Гранада - Барселона

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 5-го тура чемпионата Испании Гранада - Барселона.

Испанская Гранада из одноименного города обыграла действующего чемпиона национального первенства и вышла на первое место в Ла Лиге.

Хозяева поля уже на старте матча шокировали Блаугранас. На 2-й минуте встречи Азиз занес мяч головой фактически в пустые ворота после блестящего навеса партнера по команде. На 64-й минуте поединка Видаль сыграл рукой в своей штрафной и арбитр с помощью VAR назначил 11-метровый удар. Рамон Вадильо исполнил "приговор" и установил окончательный счет в поединке. Отметим, в матче принял участие Лионель Месси, который появился на поле во втором тайме.

Гранада - Барселона 2:0

Голы: Азиз, 2, Вадильо, 65 (с пенальти)

Гранада: Силва - Диас, Херман, Домингуш, Нева - Азиз, Монторо, Эррера (Гоналон, 83), Пуэртас, Мачис (Вадильо, 62) - Солдадо (Фернандес, 58).

Барселона: Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Фирпо (Фати, 46) - Ракитич (Видаль, 62), Де Йонг, Роберто - Гризманн, Суарес, Перес (Месси, 46).

Предупреждения: Солдадо, Эррера, Фернандес - Суарес, Пике.

Эта победа позволила Гранаде выйти на первое место в турнирной таблице Примеры, Барселона после очередной осечки занимает 7-е место. В следующем туре Ла Лиги Гранада отправится в гости к Вальядолиду Андрея Лунина, а Барселона примет Вильярреал. Оба матча пройдут 24 сентября.