Экс-футболист Динамо забил шикарный гол Буффону: обзор матча Ювентус - Верона (Видео)

В отчетном туре Серии А Ювентус, действующий чемпион Италии, с большим трудом обыграл Верону на своем поле. Единственный гол за гостей забил экс футболист Динамо Мигель Велозу.
Ювентус - Верона 2:1
Голы: Рэмси, 31, Роналду 49 (с пенальти) – Велозу, 21
Ювентус: Буффон – Данило, Демираль, Бонуччи, Алекс Сандро – Рэмси (Хедира, 61), Бентанкур (Пьянич, 51), Матюиди – Куадрадо, Дибала (Игуаин, 72), Роналду
Верона: Сильвестри – Рахмани, Кумбулья, Гюнтер – Фараони, Амрабат (Паццини, 85), Велозу, Лазович – Верре (Пессина, 59), Цакканьи (Тутино, 73) – Ди Кармине
Предупреждения: Кумбулья, Рахмани, Фараони (все футболисты Вероны)
Удален: Кумбулья, 90+4.
На 20-й минуте игры Ди Кармине не реализовал пенальти.