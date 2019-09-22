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Экс-футболист Динамо забил шикарный гол Буффону: обзор матча Ювентус - Верона (Видео)

Экс-футболист Динамо забил шикарный гол Буффону: обзор матча Ювентус - Верона (Видео)
15:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 4-го тура чемпионата Италии Ювентус - Верона.

В отчетном туре Серии А Ювентус, действующий чемпион Италии, с большим трудом обыграл Верону на своем поле. Единственный гол за гостей забил экс футболист Динамо Мигель Велозу.

Ювентус - Верона 2:1

Голы: Рэмси, 31, Роналду 49 (с пенальти) – Велозу, 21

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Ювентус: Буффон – Данило, Демираль, Бонуччи, Алекс Сандро – Рэмси (Хедира, 61), Бентанкур (Пьянич, 51), Матюиди – Куадрадо, Дибала (Игуаин, 72), Роналду

Верона: Сильвестри – Рахмани, Кумбулья, Гюнтер – Фараони, Амрабат (Паццини, 85), Велозу, Лазович – Верре (Пессина, 59), Цакканьи (Тутино, 73) – Ди Кармине

Предупреждения: Кумбулья, Рахмани, Фараони (все футболисты Вероны)

Удален: Кумбулья, 90+4.

На 20-й минуте игры Ди Кармине не реализовал пенальти.

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