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Милан может уволить главного тренера

Милан может уволить главного тренера
14:59 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Марко Джампаоло, возглавивший Милан летом, вскоре может быть уволен.

Марко Джампаоло может быть уволен с поста главного тренера Милана.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport, руководство команды готово дать Джампаоло три матча исправление ситуации.

Если результаты окажутся неудовлетворительными, итальянец может быть уволен. В следующих трех матчах Милан сыграет на выезде с Торино (26 сентября), дома с Фиорентиной (29 сентября) и в гостях у Дженоа (5 октября).

Милан - Интер: видеообзор матча

В последнем матче россонери уступили Интеру (0:2). После четырех туров Милан занимает пятое место в Серии А.

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Все по теме:

ФК Милан, ФК Торино, ФК Дженоа, Серия А, ФК Фиорентина, Новости футбола, Марко Джампаоло.
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