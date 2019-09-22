Милан может уволить главного тренера

Новости спорта:Марко Джампаоло, возглавивший Милан летом, вскоре может быть уволен.

Марко Джампаоло может быть уволен с поста главного тренера Милана.

Как сообщает Calciomercato со ссылкой на Tuttosport, руководство команды готово дать Джампаоло три матча исправление ситуации.

Если результаты окажутся неудовлетворительными, итальянец может быть уволен. В следующих трех матчах Милан сыграет на выезде с Торино (26 сентября), дома с Фиорентиной (29 сентября) и в гостях у Дженоа (5 октября).

В последнем матче россонери уступили Интеру (0:2). После четырех туров Милан занимает пятое место в Серии А.