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Легенда МЮ: Нынешний Челси – самый симпатичный в эпоху Абрамовича

Легенда МЮ: Нынешний Челси – самый симпатичный в эпоху Абрамовича
16:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Легенда МЮ, а ныне эксперт английского телевидения Гарри Невилл считает, что нынешнее Челси самое симпатичное во времена Абрамовича.

Эксперт Sky Sports Гари Невилл назвал нынешний "Челси" самой симпатичной командой в эру Романа Абрамовича.

"Будет славно, если в воскресенье "Ливерпуль" потеряет очки. Не в силу каких-то моих личных причин — просто потеря "Ливерпулем" и "Сити" очков сделает сезон более драматичным.

Думаю, это самый симпатичный "Челси", что мы видели в эпоху Романа Абрамовича. Я не говорю, что мне не нравится "Челси", но прежде было сложно их полюбить из-за их поступков и того факта, что их игроки всегда выглядели немного капризными", — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

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Напомним, российский миллиардер Роман Абрамович приобрел "Челси" в 2003-м году. С тех пор "синие" по 5 раз выигрывали чемпионат и Кубок Англии, а также побеждали в Лиге Чемпионов и Лиге Европы (дважды).

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Челси, АПЛ, Новости футбола, Гарри Невилл.
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