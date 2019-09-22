Легенда МЮ: Нынешний Челси – самый симпатичный в эпоху Абрамовича

Новости спорта:Легенда МЮ, а ныне эксперт английского телевидения Гарри Невилл считает, что нынешнее Челси самое симпатичное во времена Абрамовича.

Эксперт Sky Sports Гари Невилл назвал нынешний "Челси" самой симпатичной командой в эру Романа Абрамовича.

"Будет славно, если в воскресенье "Ливерпуль" потеряет очки. Не в силу каких-то моих личных причин — просто потеря "Ливерпулем" и "Сити" очков сделает сезон более драматичным.

Думаю, это самый симпатичный "Челси", что мы видели в эпоху Романа Абрамовича. Я не говорю, что мне не нравится "Челси", но прежде было сложно их полюбить из-за их поступков и того факта, что их игроки всегда выглядели немного капризными", — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, российский миллиардер Роман Абрамович приобрел "Челси" в 2003-м году. С тех пор "синие" по 5 раз выигрывали чемпионат и Кубок Англии, а также побеждали в Лиге Чемпионов и Лиге Европы (дважды).