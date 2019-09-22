Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Новости спорта:Единственный гол в матче забил Марлос в первом тайме.

В Чернигове состоялся матч лидеров украинской Премьер-лиги. Десна принимала донецкий Шахтер.

После победы над киевским Динамо северяне планировали "снять скальп" с очередного гранда украинского футбола. Но у горняков после поражения в Лиге чемпионов были свои планы.

Игра проходила на встречных курсах и могла закончится разным результатом.

Единственный гол в матче был забит в первом тайме. На 22-й минуте Болбат вбросил аут на Марлоса, тот обыгрался с Тайсоном, выскочил на свидание с Пастом и спокойно подсек мяч над вратарем – 0:1!

Минимальная победа Шахтера позволила "горнякам" увеличить отрыв во главе турнирной таблицы до 10 очков. Теперь в активе подопечных Луиша Каштру 24 очка. У Десны, идущей второй, 14 баллов.

Десна — Шахтер 0:1

Голы: Марлос, 23

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — Богданов, Огиря — Калитвинцев (Кузик, 83), А. Фаворов (Дегтярев, 68), Картушов — Филиппов (Хлебас, 80).

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко — Тете (Соломон, 72), Марлос, Маркос (Алан Патрик, 56), Тайсон, — Мораес.

Предупреждения: Богданов — Тайсон, Мораес.