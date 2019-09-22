Ярмоленко забил гол в ворота Манчестер Юнайтед (Видео)

Новости спорта:Украинский полузащитник Вест Хэма открыл счет в матче против Манчестер Юнайтед.

В 6-м туре английской Премьер-лиги Вест Хэм принимает Манчестер Юнайтед.

С первых минут на поле играет Андрей Ярмоленко. При равной борьбе под занавес первого тайма украинец открыл счет в матче.

На 44-й минуте Ярмоленко, приняв мяч от Андерсон, великолепно пробил по воротам с левой ноги мимо Де Хеа!

Гол Ярмоленко (Видео)

Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед (первый тайм)

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Нобл — Ярмоленко, Форналс, Андерсон — Алле

Запасные: Роберто, Бальбуэна, Сабалета, Санчес, Уилшир, Снодграсс, Айети

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг — МакТоминей, Матич — Перейра, Мата, Джеймс — Рашфорд

Запасные: Ромеро, Рохо, Туанзебе, Фред, Гомес, Лингард, Чонг.

Интересно, что в прошлом сезоне Ярмоленко забил в ворота МЮ, но впоследствии этот гол переписали на Линделофа (как автогол).