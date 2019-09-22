Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Челси - Ливерпуль: где и когда смотреть матч
Челси - Ливерпуль: где и когда смотреть матч
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Ярмоленко забил гол в ворота Манчестер Юнайтед (Видео)

Ярмоленко забил гол в ворота Манчестер Юнайтед (Видео)
16:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинский полузащитник Вест Хэма открыл счет в матче против Манчестер Юнайтед.

В 6-м туре английской Премьер-лиги Вест Хэм принимает Манчестер Юнайтед.

С первых минут на поле играет Андрей Ярмоленко. При равной борьбе под занавес первого тайма украинец открыл счет в матче.

На 44-й минуте Ярмоленко, приняв мяч от Андерсон, великолепно пробил по воротам с левой ноги мимо Де Хеа!

Гол Ярмоленко (Видео)

Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед (первый тайм)

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Райс, Нобл — Ярмоленко, Форналс, Андерсон — Алле

Запасные: Роберто, Бальбуэна, Сабалета, Санчес, Уилшир, Снодграсс, Айети

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг — МакТоминей, Матич — Перейра, Мата, Джеймс — Рашфорд

Запасные: Ромеро, Рохо, Туанзебе, Фред, Гомес, Лингард, Чонг.

Интересно, что в прошлом сезоне Ярмоленко забил в ворота МЮ, но впоследствии этот гол переписали на Линделофа (как автогол).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Гол, Чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чудовищный нокаут в бою Колберт - Бельтран (Видео)
02 Усик назвал свой текущий вес (Видео)
03 Вратарь пропустил смешной гол уже на 10-й секунде матча (Видео)
04 Небитый украинский боксер болезненным нокаутом победил американца (Видео)
05 Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь