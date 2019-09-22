Вест Хэм обыграл Манчестер Юнайтед: Ярмоленко забил гол (Видео)

Новости спорта:Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.

В матче 6-го тура английской Премьер-Лиги «Вест Хэм Юнайтед» обыграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Итоговый счёт матча — 2:0.

Автором первого гола во встрече стал украинец Андрей Ярмоленко. На 44-й минуте игры Фелипе Андерсон в касание сделал передачу в центр штрафной, откуда 29-летний нападающий пробил под самую штангу. Давид де Хеа в прыжке не смог дотянуться до мяча.

Гол Ярмоленко

Точку в матче на 84-й минуте поставил защитник лондонцев Аарон Крессвел.

Вест Хэм набрал 11 очков и занимает 4-ю строчку, у Манчестер Юнайтед - 8 очков.