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Ювентус намерен избавиться от своего лидера

Ювентус намерен избавиться от своего лидера
08:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Аргентинец не входит в планы Маурицио Сарри.

Ювентус настроен продать нападающего Пауло Дибалу в зимнее трансферное окно, передает Sky Sports. Отмечается, что главный тренер бьянконери Маурицио Сарри не рассчитывает на аргентинца.

Недавно издание Tuttosport сообщало, что к варианту с приобретеним Дибалы зимой может вернуться Манчестер Юнайтед, который рассматривал вариант с его трансфером минувшим летом.

На счету 25-летнего Дибалы всего 3 матча за Ювентус в нынешнем сезоне, результативными действиями он пока не отмечался.

Вчера Ювентус с Дибалой в составе одержал минимальную победу над Вероной (2:1), команда Маурицио Сарри сейчас занимет второе место в Серии А и отстает на 2 очка от Интера.

Во вторник Ювентус сыграет на выезде против Бреши.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Пауло Дибала.
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