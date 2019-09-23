Ювентус намерен избавиться от своего лидера

Новости спорта:Аргентинец не входит в планы Маурицио Сарри.

Ювентус настроен продать нападающего Пауло Дибалу в зимнее трансферное окно, передает Sky Sports. Отмечается, что главный тренер бьянконери Маурицио Сарри не рассчитывает на аргентинца.

Недавно издание Tuttosport сообщало, что к варианту с приобретеним Дибалы зимой может вернуться Манчестер Юнайтед, который рассматривал вариант с его трансфером минувшим летом.

На счету 25-летнего Дибалы всего 3 матча за Ювентус в нынешнем сезоне, результативными действиями он пока не отмечался.

Вчера Ювентус с Дибалой в составе одержал минимальную победу над Вероной (2:1), команда Маурицио Сарри сейчас занимет второе место в Серии А и отстает на 2 очка от Интера.

Во вторник Ювентус сыграет на выезде против Бреши.