Рибери установил уникальный рекорд в Серии А

Новости спорта:Франк Рибери стал самым возрастным автором дебютного гола в истории Серии А.

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери стал самым возрастным автором дебютного гола в истории Серии А. Вчера француз в возрасте 36 лет и 168 дней забил в ворота Аталанты свой первый мяч в чемпионате Италии.

К слову, сделал это Рибери достаточно красиво, в падении замкнув фланговый навес в исполнении Федерико Кьезы.

Гол опытного француза не помог Фиорентине одержать первую победу в сезоне — Фиалки в конце матча позволили Аталанте, в составе которой от звонка до звонка отыграл украинец Руслан Малиновский, забить дважды и сравнять счет.

Обзор матча:

Рибери перешел в Фиорентину летом после 13 сезонов в составе Баварии. На его счету 4 матча и 1 гол в футболке Фиалок.

В среду Фиорентина дома сыграет против Сампдории.