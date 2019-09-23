Икарди рассказал подробности своего перехода в ПСЖ

Новости спорта:Аргентинец признался, что мечтал играть в клубе с таким количеством чемпионов.

Форвард ПСЖ Мауро Икарди прокомментировал свою аренду из Интера во французский клуб. Икарди выразил надежду, что ПСЖ выкупит его контракт по окончанию сезона, а сам он обещает приложить для этого все усилия.

«Я пришел в ПСЖ для того, чтобы побеждать. Если вы пришли в аренду с опцией покупки, вы должны приложить все усилия, чтобы клуб выкупил вас по окончанию сезона. Посмотрим, что произойдет следующим летом. Весь мир знает меня как форварда-киллера, я всегда готов забивать. Голы всегда были моей целью, моей одержимостью», — цитирует Икарди Gazzetta.it со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

«Я отыграл в Интере 7 лет, мне удалось реализовать мечту играть в Лиге чемпионов, но ничего с клубом так и не выиграл. Пришло время перейти в клуб-победитель, который привык завоевывать титулы. Вся правда в том, что я мечтал играть в клубе с таким количеством чемпионов».

Мауро Икарди перебрался в ПСЖ аренду из Интера на рубеже трансферного окна. Парижане могут выкупить контракт форварда по окончанию сезона.

Аргентинец успел провести за ПСЖ два матча — забитыми мячами не отличался.

По итогам шести туров ПСЖ имеет 15 набранных очков — он возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре команда Томаса Тухеля 25 сентября дома будет принимать Реймс.