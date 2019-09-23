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Косовский: У Динамо и Ворсклы разные скоростя и мышление

Косовский: У Динамо и Ворсклы разные скоростя и мышление
11:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Ворскла

Новости спорта:Полтавчане потерпели третье поражение кряду.

Главный тренер Ворсклы Виталий Косовский прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче против Динамо (0:5) в чемпионате Украины.

По мнению наставника полтавчан, Ворскла проиграла вчистую, уступив киевлянам абсолютно во всех компонентах игры.

«Мы проиграли по всем статьям. Конечно же, неприятно всем пропускать столько голов. Трудно сейчас что-то сказать, нужно собираться, разговаривать, общаться. Тяжело говорить», — цитирует Косовского Dynamo.kiev.ua.

«Я думаю, что, как говорят, простить все можно: мастерство, техническое оснащение — но без воли тяжело. У некоторых ее сегодня не было. А нужно включать характер, морально-волевые качества. Если даже не хватает мастерства, надо играть через не могу. По-другому против такого соперника никак. Конечно же, мы и Динамо Киев сегодня сыграли на совершенно разных скоростях и с совершенно разным мышлением».

Ворскла проиграла уже третий матч подряд в Favbet Лиге. Сейчас команда Косовского занимает 10-е место с 7-ю очками в активе.

В следующую пятницу, 27 сентября, полтавчане сыграют в Харькове против Шахтера.

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ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Виталий Косовский.
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