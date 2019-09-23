Назван лучший игрок 8-го тура Favbet Лиги

Новости спорта:Карлос Де Пена признан лучшим игроком восьмого тура Favbet Лиги.

Полузащитник Динамо Карлос Де Пена признан лучшим игроком восьмого тура Favbet Лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.

В голосовании уругваец опередил своих одноклубников — полузащитника Динамо Виктора Цыганкова и защитника Артема Шабанова, вратаря Мариуполя Рустама Худжамова и хавбека Шахтера Марлоса.

Напомним, что Карлос Де Пена отличился дублем во вчерашнем матче Динамо против Ворсклы, который завершился разгромной победой бело-синих со счетом 5:0.

Всего в текущем сезоне Де Пена отыграл 10 поединков во всех турнирах, отличившись 4 забитыми мячами.

Свой следующий поединок Динамо проведет 25 сентября, когда в рамках перенесенной встречи на выезде будет противостоять Мариуполю.