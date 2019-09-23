Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Нокаут года: Питерсен зеркальным приемом отправил Браво "спать" (Видео)
Свитолина попробовала свои силы в новых видах спорта (Фото)
Свитолина попробовала свои силы в новых видах спорта (Фото)
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Гоцык победила Сормову, а Гузев – Шиву: результаты всех боев WWFC 15
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)
Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Рябоконь: У нас было четыре или пять нападающих против Шахтера

Рябоконь: У нас было четыре или пять нападающих против Шахтера
12:20 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: ФК Десна

Новости спорта:Главный тренер Десны Александр Рябоконь — о матче против Шахтера.

Шахтер укрепил лидерскую позицию в УПЛ минимальной победой над Десной.

"У нас был очень серьезный соперник, но в целом мы показали неплохой футбол. Имели все шансы не проиграть. Немного горько, что закончилась наша серия, к тому же в третьем домашнем матче подряд не можем забить, хотя моменты есть".

"Приятно, что болельщики устраивают команде почти овации, даже когда она терпит поражение. Это говорит о том, что нужно работать, улучшать игру и радовать их – не только в праздничные дни или с такими же средними клубами, как наш, но и с лидерами украинского футбола".

У Александра Рябоконя спросили, чего именно не хватило Десне.

"Голов. Когда забиваешь, намного легче. Сегодня использовали все резервы, замены были направлены на атаку. В конце матча у нас было четыре или пять нападающих, но количество в качество не переросло".

"Пять защитников у Шахтера? Я бы не сказал. Они играли в своем сильнейшем составе, четыре защитника. Не знаю, кто пятый, кого вы посчитали? Была привычная линия обороны".

Шахтер уходит в отрыв, обыграв в Чернигове Десну (Видео)

Рябоконю задали вопрос о высоком прессинге со стороны Десны.

"Я бы назвал это не прессингом, а контрпрессингом: отбор после потери мяча. Мы постоянно тренируем этот командный тактический прием. У кого-то он лучше получается, у кого-то – хуже. Сегодня иногда неплохо использовали этот элемент, больше слева, где активно участвовали Мостовой и Картушов. Все понимали: если не будем отбирать и освобождать себя, то нам набьют торбу и поедут дальше", — приводит слова главного тренера Десны официальный сайт Шахтера.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЛ, ФК Десна, ФК Динамо (Киев), Александр Рябоконь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко мог устроить "денежный" поединок с посетителем ресторана
02 Динамо Михайличенко "прорвало" в матче против Ворсклы 5:0 (Видео)
03 Прыжок Ван Перси и сейв года: как голкипер дважды спас пустые ворота (Видео)
04 Погиб российский боксер, выпав пьяным из балкона в Таиланде
05 Ливерпуль добыл 15-ю победу подряд, обыграв Челси (Видео голов)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь