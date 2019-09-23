Рябоконь: У нас было четыре или пять нападающих против Шахтера

Новости спорта:Главный тренер Десны Александр Рябоконь — о матче против Шахтера.

Шахтер укрепил лидерскую позицию в УПЛ минимальной победой над Десной.

"У нас был очень серьезный соперник, но в целом мы показали неплохой футбол. Имели все шансы не проиграть. Немного горько, что закончилась наша серия, к тому же в третьем домашнем матче подряд не можем забить, хотя моменты есть".

"Приятно, что болельщики устраивают команде почти овации, даже когда она терпит поражение. Это говорит о том, что нужно работать, улучшать игру и радовать их – не только в праздничные дни или с такими же средними клубами, как наш, но и с лидерами украинского футбола".

У Александра Рябоконя спросили, чего именно не хватило Десне.

"Голов. Когда забиваешь, намного легче. Сегодня использовали все резервы, замены были направлены на атаку. В конце матча у нас было четыре или пять нападающих, но количество в качество не переросло".

"Пять защитников у Шахтера? Я бы не сказал. Они играли в своем сильнейшем составе, четыре защитника. Не знаю, кто пятый, кого вы посчитали? Была привычная линия обороны".

Рябоконю задали вопрос о высоком прессинге со стороны Десны.

"Я бы назвал это не прессингом, а контрпрессингом: отбор после потери мяча. Мы постоянно тренируем этот командный тактический прием. У кого-то он лучше получается, у кого-то – хуже. Сегодня иногда неплохо использовали этот элемент, больше слева, где активно участвовали Мостовой и Картушов. Все понимали: если не будем отбирать и освобождать себя, то нам набьют торбу и поедут дальше", — приводит слова главного тренера Десны официальный сайт Шахтера.