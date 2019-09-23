Два пенальти и потрясающий гол Руиса - в обзоре матча Лечче - Наполи (Видео)

Новости спорта:Наполи продолжает гонку за Интером и Ювентусом, победив Лечче в гостевом матче четвертого тура Серии А.

В рамках четвертого тура чемпионата Италии по футболу один из претендентов на "скудетто" Наполи встречался с новичком Серии А Лечче. Матч проходил на стадионе "Виа дель Маре".

Лечче – Наполи 1:4

Голы: Манкозу, 61 (с пенальти) – Льоренте, 28, 82, Инсинье, 40 (с пенальти), Руис, 52

Лечче: Габриэл — Рисполи (Бензар, 70), Лучони, Россеттини, Кальдерони — Маер, Тахцидис (Петриччоне, 46), Табанелли — Фалько (Лападула, 65), Фариас, Манкозу.

Наполи: Оспина — Малькюи, Кулибали, Максимович, Гулам — Руис, Зелиньски, Элмаз (Кальехон, 74), Инсинье — Милик (Лосано, 73), Льоренте (Луперто, 87).

Предупреждения: Тахцидис, Габриэл, Табанелли — Гулям, Элмаз, Руис

Команда Карло Анчелотти с первых минут матча показала хозяевам поля, что сегодня неаполитанцы намерены взять три очка в этом противостоянии. С самого начала игры Наполи активно играл у ворот Лечче, создавая опасные моменты один за другим и гостям удалось забить относительно быстрый гол.

На 28-й минуте игры Льоренте расторопнее всех оказался в штрафной площадке команды хозяев поля и добил мяч в ворота Габриэла после удара Милика. Ближе к концу первого тайма Наполи заработал право пробить пенальти, который отправился исполнять Инсинье. Первый удар форварда Наполи Габриэл сумел отбить, но арбитр увидел, что были нарушены правила и Инсинье получил возможность заново исполнить удар с 11-ти метров. И второй удар Лоренцо пришелся точно в цель.

Во втором тайме на поле существенно ничего не изменилось. Более именитый и мастеровитый Наполи продолжал контролировать игру, создавать моменты у ворот Лечче и уже на 52-й минуте довел счет до крупного. Это Фабиан Руис сместился с фланга в центр и сильным ударом отправил мяч в дальний угол ворот Габриэла.

На 61-й минуте игры Лечче заработал право пробить пенальти и сумел сократить немного разрыв в счете. Но это скорее было случайностью. Более опасности у ворот Наполи хозяев не удалось создать, напротив, ближе к концовке игры Лечче пропустил четвертый гол в игры. Точку в матче поставил тот же, кто и открыл счет в игре, а именно Фернандо Льоренте. Испанский форвард и в этот раз, как и в случае с первым голом расторопнее всех сыграл в штрафной площадке и добил мяч в пустые ворота.

Итоги поединка для команд получились следующие: Наполи с 9 очками занимает третью позицию в турнирной таблице Серии А, а Лечче идет на 18-й строчке всего с тремя баллами.

В следующем туре Серии А Наполи сыграет на своем поле против Кальяри, а Лечче ждет поединок гостевой против СПАЛа. Оба поедигка пройдут 25 сентября.