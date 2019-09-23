King of the match: Ярмоленко стал лучшим игроком матча Вест Хэм - МЮ

Новости спорта:Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча английской Премьер-лиги Вест Хэм — Манчестер Юнайтед.

В воскресенье, 22 сентября, Вест Хэм принимал Манчестер Юнайтед. При равной борьбе на 44-й минуте матча Андрей Ярмоленко с паса Фелипе Андерсона пробил по воротам Де Хеа и бильярдным ударом открыл счет в матче.

Для Андрея это стал второй гол в последних пяти играх, а Вест Хэм одержал победу со счетом 2:0.

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед (голы)

На официальном сайте АПЛ Ярмоленко получил 33,9% голосов и завоевал награду «King of the match» (Король матча). На втором месте с 22,4% голосов оказался автор второго гола Крессвелл.

Также, авторитетная аналитическая компания Whoscored поставила ему самую высокую оценку – 8,0. Больше нет ни у кого среди футболистов обеих команд.