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King of the match: Ярмоленко стал лучшим игроком матча Вест Хэм - МЮ

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King of the match: Ярмоленко стал лучшим игроком матча Вест Хэм - МЮ
14:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко признан лучшим игроком матча английской Премьер-лиги Вест Хэм — Манчестер Юнайтед.

В воскресенье, 22 сентября, Вест Хэм принимал Манчестер Юнайтед. При равной борьбе на 44-й минуте матча Андрей Ярмоленко с паса Фелипе Андерсона пробил по воротам Де Хеа и бильярдным ударом открыл счет в матче.

Для Андрея это стал второй гол в последних пяти играх, а Вест Хэм одержал победу со счетом 2:0.

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед (голы)

На официальном сайте АПЛ Ярмоленко получил 33,9% голосов и завоевал награду «King of the match» (Король матча). На втором месте с 22,4% голосов оказался автор второго гола Крессвелл.

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Также, авторитетная аналитическая компания Whoscored поставила ему самую высокую оценку – 8,0. Больше нет ни у кого среди футболистов обеих команд.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Новости спорта, Андрей Ярмоленко.
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