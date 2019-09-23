Украинскому защитнику разбили лицо до крови - он не смог доиграть матч (Фото)

В чемпионате Бельгии Гент украинцев Пластуна и Яремчука играл на выезде против неуступчивого Зюлте-Варегем. В этом матче Роману Яремчуку удалось оформить дубль и вырвать ничью для команды.
Зюлте-Варегем - Гент 2:2
Голы: Сек (12), Ларин (69) - Яремчук (34 П, 76)
Видеообзор матча Лиги Жупиле за 22 сентября
Но на 46 минуте поединка украинский защитник Игорь Пластун получил тяжелую травму головы.
Ingewikkelde neusbreuk voor Gent-verdediger Igor Plastun https://t.co/JKFROT1wng pic.twitter.com/U5eKM8BLux
— Sportwereld.be (@sportwereld_be) 23 сентября 2019 г.
В одном из эпизодов первой половины встречи он получил кровавое повреждение головы, вследствие чего была проведена замена. Степень серьезности травмы Пластуна пока неизвестна.