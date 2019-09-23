Украинскому защитнику разбили лицо до крови - он не смог доиграть матч (Фото)

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Понедельник, 23.09.2019
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16:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Защитник получил травму в игре Гента против команды Зюльте-Варегем.

В чемпионате Бельгии Гент украинцев Пластуна и Яремчука играл на выезде против неуступчивого Зюлте-Варегем. В этом матче Роману Яремчуку удалось оформить дубль и вырвать ничью для команды.

Зюлте-Варегем - Гент 2:2

Голы: Сек (12), Ларин (69) - Яремчук (34 П, 76)

Видеообзор матча Лиги Жупиле за 22 сентября

Но на 46 минуте поединка украинский защитник Игорь Пластун получил тяжелую травму головы.

Сегодня ФИФА назовет лучшего игрока года: Роналду, Месси или ван Дейк

В одном из эпизодов первой половины встречи он получил кровавое повреждение головы, вследствие чего была проведена замена. Степень серьезности травмы Пластуна пока неизвестна.

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Все по теме:

Сборная Украины, Травма, Чемпионат Бельгии, ФК Гент, Игорь Пластун.
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