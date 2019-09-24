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Карпаты объявили о подписании экс-форварда Вердера

Карпаты объявили о подписании экс-форварда Вердера
05:14 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Карпаты

Новости спорта:Львовские Карпаты официально объявили о подписании нового форварда.

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании 24-летнего форварда Мелвина Лоренцена.

Предыдущим клубом Лоренцена был голландский «АДО Ден Хааг», за который он выступал с 2017 года. В 2013-2017 годах он провел 14 матчей и забил 1 гол за «Вердер» в Бундеслиге.

Также на счету Лоренцена один матч в составе сборной Уганды в 2016 году. При этом у него также есть немецкое гражданство.

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В «Карпатах» Лоренцен будет выступать под 36-м номером.

В предыдущем туре УПЛ «Карпаты» проиграли «Днепру-1» со счетом 0:2.

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