Форвард Ювентуса продолжит карьеру в АПЛ

Новости спорта:Хорватский нападающий Ювентуса Марио Манджукич намерен покинуть туринский клуб и перебраться в чемпионат Англии.

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич не входит в планы главного тренера команды Маурицио Сарри и поэтому игрок хочет сменить клуб.

Как утверждает Tuttosport, 32-летний форвард в январе намерен подписать контракт с одним из клубов АПЛ. В последнее время Манджукич был интересен представителям Катара, однако хорват не горит желанием переезжать в эту страну.

В текущем сезоне Манджукич не провел ни одной игры за "Ювентус".

Контракт Манджукича со "старой синьорой" рассчитан до конца июня 2021 года. Отметим, что хорват не был включен в заявку на групповой этап Лиги чемпионов, где "Ювентусу" предстоит встретиться с мадридским "Атлетико", "Байером" и московским "Локомотивом".