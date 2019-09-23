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Защитник ПСЖ: Предпочту десять партнеров с деревянными ногами, а не суперзвезд

Защитник ПСЖ: Предпочту десять партнеров с деревянными ногами, а не суперзвезд
18:21 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бельгийский защитник Тома Менье прокомментировал победу ПСЖ над Лионом в рамках чемпионата Франции.

В шестом туре Лиги 1 Пари Сен-Жермен гостил у Лиона и смог добыть минимальную победу благодаря голу Неймара под занавес встречи.

Тома Менье, который провел на поле все девяносто минут, остался доволен действиями команды.

"Соперники очень опасны, но у нас хорошее взаимодействие. Гуйе, Эррера — это командные игроки, которые сражаются на поле, а не суперзвезды. Они знают, что им нужно делать. Маркетинг важен, но я предпочитаю играть с десятью парнями, у которых деревянные ноги, а не с десятью суперзвездами", — приводит слова Менье Eurosport.

Звезда Ювентуса раздосадован своим положением в туринском клубе

Напомним, что контракт бельгийца с клубом истекает уже этим летом. Одним из претендентов на него является Ювентус.

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ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола, Тома Менье.
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