Наставник Карпат: Команда движется в правильном направлении

Новости спорта:Наставник Карпат Роман Санжар прокомментировал последние результаты своих подопечных.

Главный тренер львовских «Карпат» рассказал Информационному центру клуба об ожиданиях от матча с «Ингульцом» и прокомментировал последнюю игру против «Днепра-1».

- Вы провели два официальных матча на посту главного тренера «зелено-белых». Как вы их оцените?

- На самом деле знакомство с командой и с каждым игроком еще продолжается. С точки зрения результата, я не совсем доволен, потому что мы один поединок выиграли, а в другом потерпели поражение. Но я вижу положительные моменты в игре, доволен тем, как ребята работают на тренировках, ведь заметно, что у них есть желание и самоотдача. Считаю, что команда движется в правильном направлении, но нужно больше времени, чтобы изменить стиль игры. Лучше знакомство с коллективом может быть только непосредственно в матчах. Поэтому ребята подробно знакомятся с нашими требованиями, а тренерский штаб - с их потенциалом.

- В поединке против «Днепра-1» вы использовали несколько иную схему игры, чем в противостоянии с «Ворсклой». С чем это связано?

- С потерей ключевых игроков. Именно поэтому нам пришлось на позицию опорного полузащитника ставить Сергея Вакуленко, а правым хавбеком играл Владимир Якимец. Считаю, что мы сыграли не на своем максимуме, однако во втором тайме мы выглядели намного лучше, чем в первой половине встречи. Но опять же - здесь дело в психологии. Мы во втором матче подряд добавили после перерыва, уступая при этом в счете ...

- Уже в среду «Карпаты» сыграют кубковый матч...

- «Ингулец» - хорошая команда, в ее составе много игроков, которые выступали в Премьер-лиге. Также отмечу главного тренера Сергея Лавриненко, который любит играть в атакующий футбол. Хорошо знаком с манерой игры его команды, мы не раз с ним встречались в матчах, когда он еще тренировал «Звезду».